김대호 "♥여친에 천만 원 현금도 OK"...'공개연애+현금 플렉스' 통 큰 선언 (흙심인대호)

기사입력 2025-10-02 19:08


김대호 "♥여친에 천만 원 현금도 OK"...'공개연애+현금 플렉스' 통…

[스포츠조선 김수현기자]방송인 김대호가 여자친구에게 '천만 원' 현금 선물도 가능하다고 통 크게 고백했다.

2일 유튜브 채널 '흙심인대호'에는 '욕설 주의 필터링 없는 말빨로 김대호 제대로 조져버리는(?) 센 언니 풍자의 등장' 영상이 업로드 됐다.

풍자는 "오빠가 빨리 장가도 가야하고, 그 전에 연애도 해야할텐데"라 한탄하면서 "오빠 연애하면 공개 연애할 거야?"라 물었다.

김대호는 "상대방이 원하면 공개연애 할 수 있다"라며 쿨하게 답했지만 풍자는 "근데 사귄 지 이틀 됐으면 어떻게 할 거냐"며 "오빠 나 안사랑해? 사귀기로 했는데 왜 오픈을 안해?"라고 상황극까지 하면서 재차 따져 물었다.


김대호 "♥여친에 천만 원 현금도 OK"...'공개연애+현금 플렉스' 통…
김대호는 "사귀기로 했으면 사귀는 거지 기간이 뭐가 중요하냐"라고 했다. 기간과 상관 없이 여자친구가 공개연애를 원하면 가능하다는 것.

"사귄지 이틀이어도 여자친구가 '공개해줘' 이러면 공개한다고?"라며 의아해 하는 풍자에 김대호는 "그럼, 숨길 이유는 없지"라고 끄덕였다.

이에 풍자는 "그럼 반대로 사귄지는 1년 됐는데 (여자친구가) 어디 가서 절대 얘기하지 말라고 그러는 거다. '오빠는 혼자야. 아무것도 얘기하지마' 이러면 어때?"라 물었고 김대호는 "나 사랑하니? 라 물어볼 거다"라며 너스레를 떨었다.

풍자는 "그러면 1년 만난 여자친구가 생일 5일 전에 '오빠 기대할게' 하면 어쩔 거냐"라 했고 김대호는 "난 그냥 돈을 주는 스타일이다"라 답했다.


김대호 "♥여친에 천만 원 현금도 OK"...'공개연애+현금 플렉스' 통…

'현금은 이상하다'는 의견에 김대호는 "그게 뭐가 이상하냐. 원하는 거 사면 되지 않냐. 선물은 자기가 좋아해야 되는 거 아니냐"라고 소신을 밝혔다.

이에 풍자는 "그럼 현금은 얼마까지 챙겨 줄 수 있냐"라 물으며 "여자친구랑 평생 갈 사이고, 진짜 결혼할 사이다"라는 전제를 깔았다. 잠시 고민하던 김대호는 "그럼 천 만 원까지 줄 수 있다. 사랑한다고 하면, 내가 진짜 이 여자랑 결혼해야겠다 싶으면 줄 수 있다"고 말해 모두를 놀라게 했다.

풍자 역시 "나도 만약 남자친구랑 결혼 생각까지 있으면 통장도 줄 수 있다"라 공감했고, 김대호는 "(상대에게) 돈이 아깝지 않다는 의미인 거다"라 했다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

40대 아나운서 엄마, '딸 살아있다'더니…유기치사 혐의 구속[SC이슈]

2.

도경완 "다음 생엔 장윤정♥과 결혼 NO, 아담한 강아지상 원해" ('두집살림')

3.

마이큐, '4년열애' ♥김나영과 결혼 소감 "따뜻한 말·응원, 진심으로 감사"

4.

[공식]김희선, 오늘(2일) 모친상…애통한 외동딸, 남편·딸과 함께 상주

5.

김희선, 오늘(2일) 모친상...추석 앞두고 안타까운 비보

연예 많이본뉴스
1.

40대 아나운서 엄마, '딸 살아있다'더니…유기치사 혐의 구속[SC이슈]

2.

도경완 "다음 생엔 장윤정♥과 결혼 NO, 아담한 강아지상 원해" ('두집살림')

3.

마이큐, '4년열애' ♥김나영과 결혼 소감 "따뜻한 말·응원, 진심으로 감사"

4.

[공식]김희선, 오늘(2일) 모친상…애통한 외동딸, 남편·딸과 함께 상주

5.

김희선, 오늘(2일) 모친상...추석 앞두고 안타까운 비보

스포츠 많이본뉴스
1.

"국민삐약이 신유빈 만리장성 넘었다!" 세계4위 中콰이만 3대2로 꺾고 女단식8강행![차이나스매시]

2.

'싱글벙글' 삼성, 누가 와도 만신창이? → 마지막까지 힘 짜내는 NC와 KT, 막차 티켓 주인공은

3.

KT 1라운더 박지훈, 2억6000만원에 사인...야구 예능 출신 임상우는 8000만원

4.

열심히 일한 당신들 쉬어라...SSG, 최정-에레디아-노경은 등 베테랑 대거 말소 [광주 현장]

5.

이범호 감독, 19세 신인 유격수 극찬 "1군에서 몇 년 뛴 선수들보다 더 낫다" [광주 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.