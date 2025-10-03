아이유·찬혁, 뜻밖의 커플룩 포착…찐남매 수현 “무슨 일이야” 경악

[스포츠조선 이유나 기자] 악동뮤지션 수현이 아이유 행동에 경악했다.

2일 악뮤 찬혁은 자신의 계정에 아이유의 사진을 게재했다.

사진 속 아이유는 이찬혁의 티셔츠를 입고 있는 모습. 아이유는 해당 사진을 자신의 계정에 공개했고 찬혁은 이를 퍼왔다.


이어 찬혁은 자신도 같은 티셔츠를 입은 사진을 연속 게재하며 아이유와의 커플룩을 자랑했다.

이에 수현은 아이유에게 "공주님 이쁜 옷만 입고 다니세요ㅜㅜ"라며 만류해 웃음을 자아냈다.

한편 아이유와 악동뮤지션은 평소 끈끈한 우정을 자랑하고 있다.

