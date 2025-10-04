'이병헌♥' 이민정, 추석 맏며느리 고충 "전 부치고 차례 지내야, 살아서 만나길"

'이병헌♥' 이민정, 추석 맏며느리 고충 "전 부치고 차례 지내야, 살아…

[스포츠조선 이게은기자] 배우 이민정이 추석 연휴를 앞두고 남다른 각오를 밝혔다.

4일 '이민정 MJ' 채널에는 '쉬는 게 쉬는 게 아닌 추석'이라는 영상이 게재됐다.

이민정은 "곧 추석이다. 명절이니 쉴 수 있어 기분이 좋은 분들도 있겠지만, 주부 여러분들은 아이들이 학교에 안 가고 긴 연휴 동안 고생을 하셔야 한다"라며 동병상련을 느꼈다. 이어 "저희는 모여서 추석 전날 전을 부치고 차례를 지낸다. 그전에 몸을 풀어야 한다. 부디 살아서 만나길"이라고 덧붙여 주부들의 공감을 자아냈다.


'이병헌♥' 이민정, 추석 맏며느리 고충 "전 부치고 차례 지내야, 살아…
한편 이민정은 2013년 배우 이병헌과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 차기작으로 MBC 드라마 '그래, 이혼하자'를 선택했다.

joyjoy90@sportschosun.com



