전현무, '사당귀' 끝나자마자 '런닝맨' 출연 "얘기도 안 하고 왔다"

기사입력 2025-10-05 18:28


전현무, '사당귀' 끝나자마자 '런닝맨' 출연 "얘기도 안 하고 왔다"

[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 전현무가 12년 만에 '런닝맨'에 출연했다.

5일 방송된 SBS 예능프로그램 '런닝맨'에서는 신혼여행을 간 김종국 대신 전현무와 정승환이 출연했다.

멤버들이 대감, 노비로 분장한 가운데 김종국이 보이지 않았다. 제작진은 "신혼여행간 김종국 노비 대신에 다른 노비들이 자리를 채우러 나와주셨다"고 말했고 유재석은 "결혼했다고 난리났네"라고 혀를 찼다.

김종국 대신에 출연한 노비들은 전현무와 정승환. 실내 전문 MC 전현무는 무려 12년 만에 '런닝맨'에 출연하며 야외 버라이어티에 도전했다.


전현무, '사당귀' 끝나자마자 '런닝맨' 출연 "얘기도 안 하고 왔다"
최다니엘을 본 전현무는 "배신자"라고 분노했다. 전현무는 "얘 진짜 썩을놈이다. 다시 예능하게 해준 게 나다. 다른 프로에서 '무라인이냐. 유라인이냐' 장난으로 물어봤는데 고민도 안 하고 유라인이라 하더라"라고 폭로했다.

전현무와 정승환은 지난주 차태현에 이어 '우리들의 발라드' 홍보를 위해 출연했다. 2주 연속 프로그램 홍보에 나서는 두 사람의 모습에 멤버들이 놀라자 전현무는 "대표님이 엄청 압박을 준다"고 토로했다. 유재석은 "오죽하면 '사당귀' 끝나고 여기 왔겠냐"고 다독였고 지석진은 "허락이 되냐"고 궁금해했다. 이에 전현무는 "얘기도 안 하고 왔다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이미주, 무당 팔자 고백했다..“이수근이 신내림 받기 직전이라고”

2.

보이 그룹 인기 멤버, 길거리서 하반신 노출..결국 활동 중단

3.

심현섭, 장가 진짜 잘갔네..명절에 ♥정영림과 급식봉사 "어르신 350명에 식사 제공"

4.

이영애, 민낯에 추리닝 입고 자연인 모드..양평 시골집서 "추석 연휴 행복하세요"

5.

감독 된 김연경, 경기 시작 전 김호철 감독에 뜻밖의 요청? "살살해주세요" ('신인감독 김연경')

연예 많이본뉴스
1.

이미주, 무당 팔자 고백했다..“이수근이 신내림 받기 직전이라고”

2.

보이 그룹 인기 멤버, 길거리서 하반신 노출..결국 활동 중단

3.

심현섭, 장가 진짜 잘갔네..명절에 ♥정영림과 급식봉사 "어르신 350명에 식사 제공"

4.

이영애, 민낯에 추리닝 입고 자연인 모드..양평 시골집서 "추석 연휴 행복하세요"

5.

감독 된 김연경, 경기 시작 전 김호철 감독에 뜻밖의 요청? "살살해주세요" ('신인감독 김연경')

스포츠 많이본뉴스
1.

굴욕의 5점대 ERA, 이제 10승이 버겁다...김광현-양현종의 시대가 이렇게 저무는 건가

2.

'스페인어까지 배우고 있는데' 레알 마드리드, FA되는 '부진' 코나테 영입 할까? 말까? '심각한 고민 중'

3.

'이러다 강등?' 울산, '이동경 10-10 가입' 김천에 0-3 완패 '창단 첫 파이널B행'...대전은 포항에 3-1 완승

4.

'39세 수원 투혼 캡틴'이용,갈비뼈 골절 참고 제주전 끝까지 뛰었다...400경기 앞두고 FC서울전 부상 결장[오피셜]

5.

"프로답게 조심하라고 했다" '애제자'싸박과 제주 서포터석 찾아 사과→'인성' 참교육한 '샤프'김은중 감독의 품격

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.