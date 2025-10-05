전현무, '사당귀' 끝나자마자 '런닝맨' 출연 "얘기도 안 하고 왔다"

5일 방송된 SBS 예능프로그램 '런닝맨'에서는 신혼여행을 간 김종국 대신 전현무와 정승환이 출연했다.
멤버들이 대감, 노비로 분장한 가운데 김종국이 보이지 않았다. 제작진은 "신혼여행간 김종국 노비 대신에 다른 노비들이 자리를 채우러 나와주셨다"고 말했고 유재석은 "결혼했다고 난리났네"라고 혀를 찼다.
김종국 대신에 출연한 노비들은 전현무와 정승환. 실내 전문 MC 전현무는 무려 12년 만에 '런닝맨'에 출연하며 야외 버라이어티에 도전했다.
최다니엘을 본 전현무는 "배신자"라고 분노했다. 전현무는 "얘 진짜 썩을놈이다. 다시 예능하게 해준 게 나다. 다른 프로에서 '무라인이냐. 유라인이냐' 장난으로 물어봤는데 고민도 안 하고 유라인이라 하더라"라고 폭로했다.
전현무와 정승환은 지난주 차태현에 이어 '우리들의 발라드' 홍보를 위해 출연했다. 2주 연속 프로그램 홍보에 나서는 두 사람의 모습에 멤버들이 놀라자 전현무는 "대표님이 엄청 압박을 준다"고 토로했다. 유재석은 "오죽하면 '사당귀' 끝나고 여기 왔겠냐"고 다독였고 지석진은 "허락이 되냐"고 궁금해했다. 이에 전현무는 "얘기도 안 하고 왔다"고 밝혀 웃음을 안겼다.