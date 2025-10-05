김숙 "사실 담배 못 끊었다...'노담' 외칠 때마다 양심의 가책" 폭탄…

|
[스포츠조선 이우주 기자] '도라이버' 김숙이 '노담 선언'에 대해 반성했다.
5일 공개된 넷플릭스 오리지널 '도라이버:잃어버린 핸들을 찾아서'에서는 '악당들의 고해성사' 편이 공개됐다.
제작진은 "여러분들은 유배자들의 신분이기 때문에 죄를 뉘우치는 반성의 시간을 가져볼까 한다"며 '남이 쓰는 반성문' 코너를 준비했다. 멤버들끼리 서로의 반성문을 써주라는 것. 멤버들은 각자 진지하게 서로의 반성문을 쓰기 시작했다.
홍진경은 김숙의 반성문을 써줬다. 홍진경이 써준 자신의 반성문을 낭독하기 시작한 김숙. 김숙은 "오늘 여러분들께 그동안 감춰왔던 저의 이야기를 털어놓으려 한다. 이미 눈치 채신 분들도 있으시겠지만 저 아직 담배를 못 끊었다. 방송에서 여러 번 '숙이는 노담'이라고 외칠 때마다 양심의 가책이 일어 솔직히 고백하고 싶었으나 이에 반성한다"고 밝혀 웃음을 안겼다.
김숙은 "녹화가 잘 되고 스트레스 받는 날 삼시세끼 딱 세 개비로 버틴다. 솔직히 담배 연기에 모든 걱정과 시름을 날려버릴 때면 정말이지 이만한 게 없다는 생각이 든다"면서도 "그러나 이제 저 정말 하루 세 개비만 피우는 걸로 약속 드리겠다"고 선언해 웃음을 더했다.
