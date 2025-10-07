유명 연예인 제주 카페, 무려 1800평 나라땅 무단 사용..주인은 빽가?

기사입력 2025-10-07 08:52


유명 연예인 제주 카페, 무려 1800평 나라땅 무단 사용..주인은 빽가…

[스포츠조선 이유나 기자] 유명 연예인이 운영해 입소문이 난 제주도 대형 카페가 무려 1800평의 나라 땅을 불법 사용했다는 보도가 나왔다.

6일 KBS 뉴스는 '연예인 운영'으로 인기를 모은 제주 대형 카페의 끔찍한 민낯 제목으로 뉴스를 보도했다.

매체는 "3년 전쯤부터 연예인이 운영하는 카페로 입소문이 나며 유명해진 곳"이라며 "카페 건물 주변에는 걷기 좋은 산책로가 조성됐고 잔디를 깐 언덕 주위론 그네 등 여러 조형물과 이용객들의 편의를 위한 넓은 주차장도 마련했다"고 설명했다. 하지만 "카페 건물을 뺀 주변 대부분의 필지는 임야"라며 "지난달 서귀포시 현장조사 결과 약 6천 제곱미터(1800여평) 임야가 불법 산지전용된 것으로 파악됐다"고 밝혔다.

이에 서귀포시는 자치경찰에 산지 훼손 부분에 대한 수사를 의뢰한 상태다.

불법 산지전용 의혹에 대해 카페 운영자는 "불법 산지전용에 해당하는 것을 뒤늦게 알게 돼 개선하려 했지만 자금 여건이 안 돼 못하고 있었다"고 해명했고, 카페 공동 대표였던 연예인 A 씨는 "올해 4월부터 계약이 종료돼 현재는 카페 운영을 맡고 있지 않고, 카페 조성 당시에는 인테리어 등 일부만 맡아 부지와 관련해선 알지 못했다"고 밝혔다.

서귀포시는 자치경찰 수사 결과에 따라 원상복구 명령을 내릴 방침이다.

해당 뉴스에는 네티즌들이 위성지도 주소를 검색해 "빽가가 운영한다고 소문난 대형 카페"라고 주장하며 "최근까지도 카페 관련한 홍보를 했는데 계약 종료됐다며 발을 빼는게 말이 안된다" "건물 빼고는 수천평 임야를 무단 이용했는데 모를수가 있나" "장사 잘되고 잘나갈때 내가 운영하는 카페고 법적인 문제생기고 여론 나빠지면 인테리어 관여만 했고 부지관련은 모른다로 모르쇠" 등이 비난 댓글이 이어지고 있다.

