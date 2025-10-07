강남, 유튜브 수익 초반엔 나눴지만..."'♥이상화'가 용돈 쓰라고"

|
|
[스포츠조선 김준석 기자] 가수 강남이 아내 이상화와의 유튜브 수익 분배 비화를 공개했다.
'강남 병원세권' 임장은 이비인후과 의사 출신이자, 웹소설 '중증외상센터'의 원작자 이낙준과 방송인 강남 그리고 주우재가 함께 한다.
본격적인 임장에 앞서, 스튜디오에 출연한 이낙준은 "안녕하세요. '한산이가'라는 필명으로 웹소설을 쓰고 있는 이낙준입니다."라고 자신을 작가로 소개한다. 그는 이비인후과 진료를 보지 않은지 5년이 넘었으며, 지금은 100% 전업 작가로 지낸다고 밝힌다. 두 직업의 소득을 비교하는 질문에 그는 "작가로 벌어들인 수익이 의사로 번 소득의 3~4배도 정도 된다."고 밝혀 놀라움을 자아낸다.
함께 출연한 강남이 이낙준에게 "매년 비염으로 고생하고 있다. 비염으로 턱이 길어졌다."고 고백하자, 그는 "비염이면 턱도 길어지고 중안부도 길어질 수 있다."고 설명한다.
이어 주우재에게 "얼굴이 비염상이다. 혈액순환이 어려워 다크서클이 많은 게 특징이다."라고 말해 눈길을 끈다.
박나래는 스튜디오에 출연한 강남에 대해 빙상여제 이상화 선수와 결혼 후 개인 채널에서 파격적인 유부 생활을 보여주고 있다고 소개한다.
강남은 "이상화 씨가 운동선수 출신이라서 연기를 못한다. 진짜 화가 나면 너무 무섭다. 방송을 찍어놓고선 너무 정색하고 화를 내서 12편 정도 찍어 놓고 내보내지 못했다."라고 비화를 전한다.
이어서 개인 채널에 이상화의 비중이 엄청 커졌다며, 초반에는 수익을 나눴지만 언젠가부터 이상화가 용돈하라며 (수익을) 안 받기 시작했다고 밝힌다.
운동선수와의 결혼 생활을 묻는 질문에 강남은 운동선수랑 살면 계속 운동을 해야 하는데, 도움이 되지만 피 토한다(?)고 말해 놀라움을 자아낸다.
그는 "이상화 씨는 은퇴 후에도 여전히 운동 중인데, 그래서 등 근육이 바글바글하다. 등 근육이 너무 많으면 얼굴 형태가 보이는데, 아직도 등에 얼굴이 있다."고 말해 웃음을 유발한다.
직업군 특화 동네 2탄! 강남 대학병원세권 임장은 9일 목요일 밤 10시 MBC '구해줘! 홈즈'에서 공개된다.
