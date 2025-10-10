[SC인터뷰] '폭군의 셰프'로 보낸 2025년..임윤아 "'끄덕임을 주…

|
[스포츠조선 문지연 기자] 배우 임윤아(35)가 끄덕임을 주는 배우에 한 걸음 다가섰다.
'폭군의 셰프'는 연일 최고 시청률을 기록하면서 화제의 드라마로 자리잡았다. 이에 임윤아는 "아침에 시청률이 뜨는 시간에 알람을 맞추고 일어나서 보고는 했는데, 이제는 시청률은 저의 영역이 아니란 생각이 든다. 그래서 편하게 눈이 떠지는 시간에 시청률을 확인하게 되더라. 어떤 때는 시청률이 나오는 페이지에 들어가서 보는 게 아니라, 주변 가족이나 매니저 분들이 시청률이 몇 퍼센트가 나왔다고 말해주는 걸로도 알게 되는 것도 있고, 볼 때마다 항상 놀라고 있다. '이렇게 더 올랐네' 하면서"라며 "'킹더랜드'에 이어 넷플릭스에서 또 비영어권 1위를 하는 기쁨을 느낄 수 있어서 너무 기분이 좋고, 진짜 노력을 열심히 한 만큼 많은 분들께 사랑받아서 정말 기쁘다. 게다가 전세계적으로 한국 드라마를 좋아해주시고 즐겁게 시청해주시는 걸 보고 너무 놀랐다"며 웃었다.
이 노력 덕분에 시청자들에게 특별한 호칭까지 부여받았다는 임윤아는 이제 소녀시대 센터 임윤아에서 '대령숙수'로 불리면서 인기를 실감 중이라고. 임윤아는 "마주치는 분들이 다들 '폭군의 셰프'를 잘 보고 있다든지, '윤아 씨', '임윤아 씨'가 아니라 '연지영 씨', '대령숙수' 이렇게 얘기해주는 걸 보면서 진짜 많은 분들이 봐주시고 계신다는 걸 느끼게 됐다. 화제성 1위라는 것이 정말 이만큼 많은 분들이 바라봐주시는 것이라는 걸 느끼게 된 것 같다"고 말했다.
이 완벽한 성공에 '믿고 보는 배우'라는 수식어까지 얻었다. 임윤아는 "믿고 보는 배우라고 얘기를 해주셔서 감사한데, 이건 또 제가 혼자 이뤄낸 성적은 아니다 보니, 좋은 분들과 함께하는 좋은 작품을 만나는 것이 성적에서 가장 큰 부분을 차지한다는 것을 알게 됐다. 제가 얼마 전에 '끄덕임을 주는 연기를 하고 싶다'는 얘기를 했는데, 그 끄덕임에 다가가고 싶은 마음에 행복한 현실"이라며 웃었다.
