“퀄이 다르게 예뻐”…윤정수, 예비 신부 원진서 향한 ‘사랑꾼 눈빛’[S…

[스포츠조선 조민정 기자] 윤정수가 예비 신부 원진서를 향한 '사랑꾼' 면모를 한껏 드러냈다.
원진서는 "실감 나는 것 같다. 어젯밤부터 실감 났다. 진짜 결혼하나 보다 생각이 들더라"고 소감을 밝혔다. 윤정수는 드레스 차림의 원진서를 바라보며 "퀄이 다르게 예쁘다. 드레시한 게 잘 어울리는 것 같다. 저는 반지를 끼고 촬영하는 게 거의 처음이다. 많은 분들이 결혼을 도와주고 있으니까 진짜 결혼하는 느낌"이라며 눈빛을 떼지 못했다.
또한 윤정수는 절친한 친구 임형준, 배기성에게 예비 신부를 처음으로 소개했다. 임형준은 "처음 실물 영접하는 날이다. 요즘 딥페이크도 잘 돼 있어서 정수 형이 허언증인 줄 알았다. 근데 진짜 있었다"고 농담을 던지며 축하를 전했다. 배기성은 "이런 그림이 처음이라 우리가 어색하다. 10년 동거하다가 돈 벌어서 결혼하는 느낌이다. 정수 형 하나만 보고 관심 가져주는 제수씨가 생겼다는 게 너무 좋다"고 말했다. 임형준 역시 "신혼부부 느낌이 아니라 꽤 오래된 부부 같다. 전혀 어색하지 않다"고 덧붙였다.
예능에서의 장난기 넘치는 모습과 달리 이날 윤정수는 예비 신부를 향해 한없이 다정하고 진중한 면모를 보이며 보는 이들의 시선을 끌었다.
