윤민수, 전처와 '위장 이혼' 터진 한집살이 종료 "부모로 역할 충실할 것" ('미우새')

기사입력 2025-10-13 09:42


윤민수, 전처와 '위장 이혼' 터진 한집살이 종료 "부모로 역할 충실할 …

윤민수, 전처와 '위장 이혼' 터진 한집살이 종료 "부모로 역할 충실할 …

[스포츠조선 정안지 기자]SBS '미운 우리 새끼' 윤민수가 이혼한 전 아내와 함께 등장한 모습이 공개돼 화제를 모았다.

시청률 조사 회사 닐슨코리아에 따르면, 지난 12일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'의 수도권 가구 시청률 10.5%로 주말 예능 전체, 주간 예능 전체 1위를 기록했다. 특히, 2049 시청률은 3.3%로 전주 대비 크게 상승하며 주간 예능 전체 1위는 물론 일요일에 방송된 예능, 드라마, 교양, 뉴스 등 전 장르 프로그램을 통틀어 전체 1위를 거머쥐었다. 분당 최고 시청률은 12.5%까지 치솟았다.

이날 방송에는 이혼 후에도 전 아내와 한집살이를 하고 있다고 밝힌 윤민수가 전 아내와 함께 등장해 이목을 집중시켰다. 이혼은 했지만 미국 학교에 다니다 방학을 맞이해 한국으로 들어온 아들 윤후와 함께 시간을 보내기 위해 한집살이를 유지했다고 밝혔던 윤민수는 새집을 구하며 이사를 2주 앞두고 있다고 전했다.

이날 전 아내와 마주 앉은 윤민수는 함께 사용하던 공용 가구를 어떻게 나눌지 상의에 나섰다. 또한 결혼식 앨범과 가족사진을 어떻게 해야 할지 복잡한 감정을 보여 많은 사람들의 공감을 자아내기도 했다. 이에 서장훈은 "신기한 모습처럼 보일 수 있겠지만 현실에서는 필요한 과정"이라며 공감했다. 특히 윤민수가 가져갈 살림살이를 꼼꼼하게 챙겨주는 전 아내의 모습에 "서로 배려해 주는 모습이 보기 좋다"는 반응을 보였다.

이어 두 사람은 식사하며 다가올 이별을 앞두고 솔직한 대화를 나눴다. 서로의 앞날과 아들 윤후에 대한 의논도 함께 나누었다. 이에 신동엽은 "이혼했지만 사이 좋은 부부도 꽤 많다. 서로 헐뜯는 모습보다 자녀에게도 훨씬 좋은 모습일 것"이라며 두 사람의 모습을 존중했다. 또한 윤민수와 전 아내는 "이혼은 했지만 20년을 함께해왔으니 가족"이라며 서로 어려운 일이 있으면 연락하자며 서로를 향해 진심 어린 응원을 전했다.

이혼한 두 사람이 한집살이하는 모습은 놀라움을 안기기도 했지만, 서로를 진심으로 응원하며 건강한 이별을 보여준 두 사람은 이혼한 부부의 좋은 예로 남았다며 응원의 반응이 이어지고 있다. 앞으로 본격적인 홀로서기를 시작할 윤민수의 앞날에 귀추가 주목된다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

임채무, '빚 190억' 두리랜드 직원들 내부 폭로 터졌다..."잔소리 폭격기"

2.

'강원래♥' 김송, 안타까운 가족사 최초 공개 "쌍둥이 동생, 음주에 빠져 망해" ('물어보살')

3.

김우빈, 비인두암 고통 이 정도 "통증 레벨 너무 높아 기억 안날 정도" (요정재형)

4.

송가인, 200억 재산있는 애둘맘이라고?..."가짜뉴스 보시면 안돼" 분통 ('백반기행')

5.

'런닝맨' 전소민, 지예은 빈자리 채운다..하차 2년 만 게스트 컴백 "돈벌러 나와"

연예 많이본뉴스
1.

임채무, '빚 190억' 두리랜드 직원들 내부 폭로 터졌다..."잔소리 폭격기"

2.

'강원래♥' 김송, 안타까운 가족사 최초 공개 "쌍둥이 동생, 음주에 빠져 망해" ('물어보살')

3.

김우빈, 비인두암 고통 이 정도 "통증 레벨 너무 높아 기억 안날 정도" (요정재형)

4.

송가인, 200억 재산있는 애둘맘이라고?..."가짜뉴스 보시면 안돼" 분통 ('백반기행')

5.

'런닝맨' 전소민, 지예은 빈자리 채운다..하차 2년 만 게스트 컴백 "돈벌러 나와"

스포츠 많이본뉴스
1.

'이강인 오라! 애스턴빌라는 진심' 英 현지매체 비중있는 전망, 겨울 이적시장 때 큰 변화→PSG 반대가 최대변수

2.

가슴이 웅장해진다. '161㎞ 22세 선발→158㎞ 20세→157㎞ 왼손 19세→156㎞ 19세→161㎞ 21세 마무리' 이 정도면 일본도 놀라겠다[SC포커스]

3.

1차전 68.8%는 비교도 안된다. 100%가 걸린 3차전에 에이스가 붙었다. 지면 치명타다[준PO]

4.

"한국 선택한 옌스, 브라질에 대패!" 독일 매체 또다시 공격 시작→"옌스의 꿈 악몽 같은 현실로 끝났다"

5.

'NLCS 로스터? 애매하긴 해' 활용도 떨어지는 '아드레날린 러너' 김혜성, 다저스 챔피언십시리즈 탈락인가, 잔류인가

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.