투어스 "미친듯이 '플레이 하드'해서 준비, 우리 한계 부술 것"

기사입력 2025-10-13 16:21


투어스 한진, 영재, 도훈, 신유, 경민, 지훈(왼쪽부터). 사진 제공=플레디스엔터테인먼트

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 투어스(TWS)가 신보에 대한 자신감을 표했다.

투어스는 13일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 미니 4집 '플레이 하드' 쇼케이스를 열고 "미친듯이 '플레이 하드'해서 준비했다"라며 "한계 부술 것"이라고 했다.

투어스가 가요계에 컴백하는 것은 지난 4월 미니 3집 '트라이 위드 어스' 이후 약 6개월 만이다. 그간 첫 콘서트 투어, 일본 데뷔를 거쳐 지난달 선공개곡 '헤드 숄더 니즈 토즈'로 분위기를 예열한 투어스는 이날 미니 4집 '플레이 하드'를 내고, 본격 신보 활동을 시작한다.

신유는 "좋은 추억을 만들 수 있다는 생각에 설레고 기대가 된다. 선공개곡으로 저희가 보여드리지 못한 매력을 담기도 했다"고 했고, 영재는 "선공개곡 가사처럼 저희 한계를 깨부시고 싶었다. 온 몸과 마음을 다해 즐겨주시면 좋겠다"라고 말했다.

이번 앨범 '플레이 하드'는 젊음과 열정을 모두 던져 전력으로 임하자는 의미를 담은 앨범이다. 투어스는 신보에 실린 6곡을 통해 치열하게 몰입하는 청춘의 이야기를 들려줄 예정이다. 동시에 지금 이 순간 자신들이 가장 열정을 쏟는 음악과 무대를 매개로 대중과 더욱 적극적으로 교감하겠다는 포부다.

한진은 "이번 앨범은 청춘을 담고 있다. 준비 과정이 힘들 때도 있었지만, 좋은 결과 나올 수 있었던 것 같다. 이번 앨범을 '플레이 하드'해서 준비했다"라고 했고, 도훈은 "이번 앨범은 좋아하는 것에 대한 태도가 주제다. 미친듯이 준비했으니 많이 들어달라"고 밝혔다.

경민은 "컴백을 하게 돼서 설렌다. 앨범 수록곡들이 최애곡이라고 말할 정도로 자신 있다"고 했고, 지훈은 "이번 앨범 주제처럼 제가 좋아하는 일과 저에 대해 많이 알게 됐다. 소중한 멤버들과 새로운 도전을 하게 돼서 기쁘다"라며 설레는 마음을 드러냈다.

투어스는 13일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 4집 '플레이 하드'를 발매한다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

