투어스 "미친듯이 '플레이 하드'해서 준비, 우리 한계 부술 것"

|
[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 투어스(TWS)가 신보에 대한 자신감을 표했다.
신유는 "좋은 추억을 만들 수 있다는 생각에 설레고 기대가 된다. 선공개곡으로 저희가 보여드리지 못한 매력을 담기도 했다"고 했고, 영재는 "선공개곡 가사처럼 저희 한계를 깨부시고 싶었다. 온 몸과 마음을 다해 즐겨주시면 좋겠다"라고 말했다.
이번 앨범 '플레이 하드'는 젊음과 열정을 모두 던져 전력으로 임하자는 의미를 담은 앨범이다. 투어스는 신보에 실린 6곡을 통해 치열하게 몰입하는 청춘의 이야기를 들려줄 예정이다. 동시에 지금 이 순간 자신들이 가장 열정을 쏟는 음악과 무대를 매개로 대중과 더욱 적극적으로 교감하겠다는 포부다.
경민은 "컴백을 하게 돼서 설렌다. 앨범 수록곡들이 최애곡이라고 말할 정도로 자신 있다"고 했고, 지훈은 "이번 앨범 주제처럼 제가 좋아하는 일과 저에 대해 많이 알게 됐다. 소중한 멤버들과 새로운 도전을 하게 돼서 기쁘다"라며 설레는 마음을 드러냈다.
투어스는 13일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 4집 '플레이 하드'를 발매한다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com