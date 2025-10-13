김남주 "사지가 굳는 느낌 들 정도였다"→결국 유튜브 중단 선언…"재정비…

김남주 "사지가 굳는 느낌 들 정도였다"→결국 유튜브 중단 선언…"재정비할 것"(김남주)

[스포츠조선 고재완 기자] "첫 촬영은 사지가 굳을 정도로 어색했지만, 구독자 덕분에 버텼다"

배우 김남주가 유튜브 활동을 잠시 멈추고 재정비 시간을 갖는다고 밝혔다. 김남주는 13일 자신의 유튜브 채널 '김남주'에'자ㄱ야ㄱ~? 잠깐만 일로 와 봐봐~ | 김남주 인터뷰'라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 김남주는 "정말 쉴 틈 없이 달려온 것 같다. 조금 숨 고르고 재정비해서 더 나은 모습으로 돌아오고 싶다"고 털어놨다.

그는 지난 5개월 동안 유튜버로 활동하며 일상과 생각을 솔직하게 공유해왔다. "첫 촬영은 140일 전이었다. 그때 머리도 길고 장소도 달랐다. 정말 떨리고 긴장됐던 기억이 아직도 생생하다"라고 말한 김남주는 "스태프가 되게 많이 와서 '원래 이렇게 많은 거냐'고 물었는데 그 다음부터는 점점 줄더라. 그게 또 재밌었다"고 회상했다.

김남주는 "유튜브를 처음 만났을 때, 사지가 굳는 느낌이 들 정도로 어색했다. 대본도 없고, 어떻게 해야 할지 모르겠더라"고 말했다.


김남주는 그동안 자신의 일상과 가족이 함께하는 집을 공개해 '사람 냄새 나는 배우'라는 평을 받았다. 그는 "집 공개 후 '아이들과 사는 모습이 그대로 보였다', '따뜻함이 느껴진다'는 댓글을 많이 봤다. 예능이나 드라마 속 모습보다 훨씬 편하고 진짜 같다고 하시더라"며 "녹음된 내 목소리 듣는 것도, 예능에 나온 내 얼굴 보는 것도 어색했는데 유튜브에서는 신기하게도 그런 게 편했다. 새로운 경험이었고, 나를 돌아보는 시간이었다"고 말했다.

영상 속에서 김남주는 제작진에게 "그동안 애썼다. 힘들었을 것 같다"며 함께한 팀에 공을 돌렸다. 이어 "조금 숨고르기 하고, 재정비해서 더 나은 모습으로 찾아뵙겠다"고 밝혔다.

이에 제작진이 "아직 보여드릴 게 많지 않느냐"고 묻자, 김남주는 "맞다. 캠핑도 못 했고, 동해 바다 가서 찍어보고 싶었다. 많이 보여드리고 싶었는데 아직 못 보여드린 게 많다"며 "구독자들이 아니었으면 더 힘들었을 거다. 댓글로 응원해 주신 분들 덕분에 버텼다. '이렇게 많은 분들이 좋아해 주신다고?' 싶어서 신기하고 감사했다"고 고백했다.


그는 마지막으로 "조금만 기다려 달라. 더 발전되고 성숙한 모습으로 돌아오겠다. 진심으로 감사드린다"고 이별을 고했다.

한편 김남주는 지난 5월 22일 첫 영상을 공개한 이후 매주 목요일 오전 새로운 콘텐츠를 업로드하며 팬들과 꾸준히 소통해왔다. 특히 그의 유튜브 콘텐츠는 SBS LIFE '안목의 여왕 김남주'로도 방송돼 눈길을 끌었다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

