김영옥 “절친에게 전 재산 사기당해”…90년 인생 뼈아픈 고백(‘서경석의…

[스포츠조선 조민정 기자] 김영옥이 과거 절친에게 사기당한 아픈 경험을 털어놨다.

14일 공개된 유튜브 채널 '지식인사이드'의 '서경석의 인생수업'에서는 '87년 살면서 깨달은 절대 친해지면 안 되는 사람의 특징 - 김영옥 배우 2부' 영상이 공개됐다. 이날 김영옥은 특유의 솔직한 입담으로 인생과 인간관계에 대한 생각을 전했다.

김영옥은 '국민 욕쟁이 할머니'라는 별명에 대해 "내가 욕을 잘한다. '에이 썅'이라고 해도 애정 표현일 뿐 진짜 욕한 건 없다"고 말해 웃음을 자아냈다. 드라마에서 맛깔난 욕 연기를 보여줬던 그는 "대본대로만 했으면 밋밋했을 것"이라며 과거 약장수 흉내를 애드리브로 넣었던 비화를 털어놨다.

그는 힙합 예능 출연 후 '할미넴'이라는 별명도 얻었다. "그냥 흉내만 낸 거다. 래퍼들이 보면 웃기지. 늙은이가 주책이다 싶을 수도 있다. 그런데 하다 보니 빠져들었다"고 소탈하게 말했다.

또한 자신이 인정하는 최고의 배우로 김혜자를 꼽으며 "천재에다 노력도 남다른 배우다. 나는 신기처럼 연기하는 스타일인데 김혜자는 연구하고 학구적이다. 허술함이 없다"고 극찬했다. 이어 윤여정, 강부자, 김용림을 언급하며 "모두 존경할 수밖에 없는 배우들"이라고 덧붙였다.

서경석이 "절대 친해지면 안 되는 사람이 있느냐"고 묻자 김영옥은 과거 사기 피해 경험을 고백했다. "젊었을 때 동창에게 사기를 당했다. 내 전 재산을 다 주다시피 했다. 아주 큰 공부가 됐다. 아이들에게도 '줄 수 있는 만큼만 줘라. 이걸 주고 내가 가난해질 정도면 사람도 돈도 잃는다'고 말한다"며 "그래서 난 돈 거래는 절대 안 한다"고 단호하게 말했다.

반면 좋은 사람에 대해서는 "변함이 없는 사람이다. 얕은 술수 쓰는 사람을 보면 정떨어진다"고 강조했다. 이어 "불행은 묻어두고 닥치는 대로 해결하며 적응해서 살아라. 행복도 불행도 지속되지 않는다. 90년 가까이 살다 보니 이제는 후회 없이 가자는 생각뿐이다"라며 인생에 대한 깊은 소회를 드러냈다.
