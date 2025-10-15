소신 발언! 스리백 비판에 입 열었다...손흥민의 생각은? "입히는데 당…

|
[상암=스포츠조선 이현석 기자]"한 포메이션을 입히는데 당연히 오랜 시간이 걸린다고 생각한다"
경기 후 손흥민은 "선수들한테도 얘기했지만, 사실 크게 지고나면 위축되고, 경기를 하면서 부담감을 느낄 수 있다. 그럼에도 불구하고 이런 기회가 찾아왔을 때 잡는 모습을 보며, 주장으로서 팀원들한테 고맙게 생각한다. 우리가 오늘 경기에서 해야 할 것을 했다는 점이 가장 중요했다"고 소감을 밝혔다.
이어 "소속팀에서는 매일 같인 훈련을 하지만, 대표팀은 짧은 시간에 그런 것을 입혀야 한다. 많은 대화, 영상, 공부가 필요하다. 이런 부분을 아직 서서히 맞춰가고 있는 중이다"고 덧붙였다.
향후 대표팀이 중점을 둬야 할 부분에 대해서는 "너무나도 많다"며 "이젠 디테일도 신경 써야 한다. 강팀을 상대했을 때 우리가 어떻게 더 과감하고 거칠게 경길르 임할지도 생각해봐야 한다. 브라질전도 우리가 상대를 많이 존중했던 부분이 경기 결과에 큰 영향을 미친 것 같다. 선수들한테도 얘기했다시피, 맞아봐야 어떻게 맞아야 안 아픈지를 안다. 많이 아팠으니까, 이제는 맞더라도 안 아프게 맞고, 우리도 때릴 수 있는 것들을 신경 써야 한다. 남은 기간 동안 월드컵을 가는 시간에 그런 것을 잘 준비하면 좋겠다"고 평가했다.
상암=이현석기자 digh1229@sportschosun.com