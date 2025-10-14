“무지개 5인방 완전체” 2년 만 귀환 ‘모범택시3’, 대본리딩 현장도 기대감UP [공식]

[스포츠조선 조민정 기자] 모범택시3가 다시 한번 '완전체'로 돌아온다.

SBS 금토드라마의 흥행 신화를 이어온 레전드 시리즈가 올 연말 더 강력해진 스케일과 완성형 팀워크로 안방극장을 정조준한다.

오는 11월 21일 첫 방송되는 '모범택시3'는 베일에 가려진 택시회사 무지개 운수와 택시기사 김도기가 억울한 피해자를 대신해 복수를 완성하는 사적 복수 대행극. 2023년 방영 당시 최고 시청률 21%를 기록하며 국내 드라마 전체 시청률 5위에 오르며 '확신의 메가 히트 IP'로 자리매김했다.

이번 시즌에는 시리즈의 뼈대를 세운 오상호 작가, 강보승 감독을 비롯해 '무지개 5인방' 완전체 이제훈(김도기 역), 김의성(장대표 역), 표예진(고은 역), 장혁진(최주임 역), 배유람(박주임 역)이 모두 다시 뭉쳤다. 2년 만에 열린 대본리딩 현장은 첫 장면부터 팽팽한 텐션과 '찰떡 티키타카'로 후끈 달아올랐다. 한층 더 단단해진 팀워크와 '부캐 플레이'의 진화는 시즌3의 핵심 포인트로 떠오르고 있다.

특히 이날 대본리딩은 강보승 감독이 직접 그린 콘티 위에 배우들이 대사를 얹는 방식으로 진행돼 현장을 압도했다. 카타르시스 넘치는 정의 구현, 폭발감 있는 액션, 스펙터클한 빌런들의 등장이 어우러지며 압도적 스케일을 예고했다. '무지개 5인방'의 복수가 어떤 방식으로 펼쳐질지 시청자들의 기대감이 치솟고 있다.

이제훈은 "시즌3를 할 수 있어서 너무 감사하고 행복하다. 식구 같은 멤버들이 자랑스럽다"며 "이전 시즌보다 한층 강렬한 스토리를 보여드릴 수 있을 것 같다. 부캐도 다양하게 준비 중이다. 시청자분들께 빨리 보여드리고 싶다"고 자신감을 드러냈다.
