사야, 똑 닮은 子 하루 안고 '생일 자축'..♥심형탁 깜짝 선물 자랑

기사입력 2025-10-14 17:43


사야, 똑 닮은 子 하루 안고 '생일 자축'..♥심형탁 깜짝 선물 자랑

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 심형탁의 아내 히라이 사야가 생일을 맞아 남편과 아들 하루 군의 따뜻한 축하 속 행복한 일상을 공개했다.

사야는 14일 "어제 저의 생일이었는데 생각도 못하는 축하를 받아서 너무 기뻤습니다. 정말 감사합니다"라며 사진을 공개했다.

사진 속 사야는 생일을 맞이해 아들 하루 군과 인증샷을 남기고 있는 모습. 자신을 똑 닮은 아들 하루 군을 품에 안고 행복한 미소를 짓고 있어 훈훈함을 자아낸다.


사야, 똑 닮은 子 하루 안고 '생일 자축'..♥심형탁 깜짝 선물 자랑
사야는 "심 씨도 늦게까지 일이 있었는데도 잘 챙겨줘서 고마워요"라고 남편 심형탁에게도 감사 인사를 전했다. 또 "낮엔 혼자 육아하고 있었기 때문에 엄마 미용실에 하루 데리고 갔다 왔어요~ 순하게 기다려줘서 고마워요"라고 하루 군화 행복한 하루를 보냈다고 전했다.


사야, 똑 닮은 子 하루 안고 '생일 자축'..♥심형탁 깜짝 선물 자랑
사야는 심형탁과 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다' 제작진에게 받은 선물도 인증해 눈길을 끌었다.

한편 심형탁은 2022년 18세 연하의 일본인 사야와 혼인신고를 마친 뒤 2023년 한국과 일본에서 각각 결혼식을 올렸다. 지난 1월에는 첫아들 하루를 품에 안았다. 현재는 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연 중이다.

jyn2011@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'혼전순결' 강균성, 성매매 루머 해명 "업소 간 적도, 한 적도 없다"

2.

'태양♥' 민효린 "살 쪘다" 여론에 직접 답했다 "엄마로서의 모습도 응원해달라"

3.

'결혼' 김나영, 약지에 큼직한 '다이아 반지' 포착..♥마이큐에 선물받았나

4.

MBC, 故 오요안나에 뒤늦은 사과…내일(15일) 유족과 기자회견[SC이슈]

5.

'남편 석방' 성유리, 과감한 이미지 변신..앞머리에 안경 "쓸까요? 말까요?"

연예 많이본뉴스
1.

'혼전순결' 강균성, 성매매 루머 해명 "업소 간 적도, 한 적도 없다"

2.

'태양♥' 민효린 "살 쪘다" 여론에 직접 답했다 "엄마로서의 모습도 응원해달라"

3.

'결혼' 김나영, 약지에 큼직한 '다이아 반지' 포착..♥마이큐에 선물받았나

4.

MBC, 故 오요안나에 뒤늦은 사과…내일(15일) 유족과 기자회견[SC이슈]

5.

'남편 석방' 성유리, 과감한 이미지 변신..앞머리에 안경 "쓸까요? 말까요?"

스포츠 많이본뉴스
1.

클린스만보다 더 최악...신태용 '파격 경질' 후임 클라위베르트, 월드컵 탈락 후 집으로 도망→항의 시위 폭발

2.

"그친구 재계약할 것 같아요?" 2년 연속 '안타왕'인데 재계약 미정…타팀도 주목하는 레이예스 '딜레마' [SC포커스]

3.

LG 35세 두 베테랑은, 왜 젊은 대표팀에 어색하게 뽑혔나...그 속에 숨겨진 엄청난 의미

4.

"일본 경찰이 한국 라커룸에서 韓 선수 조사한 격" 월드컵 예선에서 벌어진 '충격 실화'→FIFA 소송 예고

5.

'삼성? SSG? 누구든 와라' 캡틴 타격 제대로 시동 걸었다…2G 연속 홈런포

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.