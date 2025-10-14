'PS 역대 최초-최초-최다' 다저스 2606억 잭팟, 로버츠 완전히 반…

|
[스포츠조선 김민경 기자] "포스트시즌에서 매우 까다로운 팀을 상대한 경기에서 내가 기억하는 한 최고의 투구였다."
밀워키 타자를 울린 스넬의 주 무기는 체인지업이었다. 스넬은 체인지업(38개)과 직구(28개), 커브(22개), 슬라이더(15개)를 섞어 무결점 투구를 펼쳤다. 직구 최고 구속은 97.7마일(약 157㎞)까지 나왔고, 변화구의 제구는 매우 정교했다. 사이영상 출신 투수다운 역투였다.
스넬은 포스트시즌 역대 최초로 8이닝 이상 투구하면서 삼진 10개 이상, 안타 1개 이하, 볼넷 0개를 기록한 투수로 이름을 올렸다.
스넬은 포스트시즌 역대 가장 많은 5경기에서 9삼진 이상 2안타 이하를 기록한 투수다. 역대 2위는 3경기를 기록한 토론토 블루제이스 베테랑 맥스 슈어저다.
로버츠 감독은 경기 뒤 기자회견에서 "포스트시즌에서 매우 까다로운 팀을 상대한 경기에서 내가 기억하는 한 최고의 투구였다. 체인지업이 이날 경기를 지배했고, 그의 제구도 훌륭했다. 아마 포스트시즌에 이런 퍼포먼스를 많이 보진 못했을 것이다, 특히 포스트시즌이라면. 정말 특별했다"고 스넬을 칭찬했다.
스넬은 체인지업을 집중 구사한 것과 관련해 "경기를 시작할 때 4가지 구종의 구위가 모두 좋길 바라지만, 경기에 나가 보면 조금 달라진다. 이 타자들에게 체인지업을 더 쓸지 슬라이더를 더 쓸지 생각한다. 하지만 목표는 4가지 구종 모두 스트라이크를 넣을 수 있다는 자신감을 갖는 것이다. 그리고 내가 마운드에 올랐을 때 타자들의 접근이 내가 어떻게 해야 할지를 결정해 준다"고 이야기했다.
로버츠 감독은 9회 마무리투수 사사키 로키를 올려 경기를 매듭지으려 했지만, 사사키가 ⅔이닝 1실점에 그쳤다. 급히 블레이크 트레이넨을 투입해 남은 아웃카운트 1개를 처리하게 하면서 1점차 신승을 거뒀다.
로버츠 감독은 엄청난 컨디션을 자랑한 스넬을 9회에 교체한 것과 관련해 "내가 정말 어려운 결정이었다. 다음 등판도 생각해야 했고, 50대 50이었다. 사사키가 최근 정말 좋은 공을 던지고 있었다. 2점 리드 상황이었고, 사사키가 들어가면 좋겠다고 생각했다"고 이야기했다.
막판에 고비는 있었지만, 다저스는 스넬 영입 효과를 톡톡히 누리며 2년 연속 월드시리즈 우승 도전에 한 걸음 더 다가갔다. 다저스는 지난해 12월 FA 최대어 스넬과 5년 총액 1억8200만 달러(약2606억원)에 계약해 눈길을 끌었다. 메이저리그 역대 최정상급 좌완 영입이라는 평가를 받았지만, 올해 어깨 염증 여파로 정규시즌 11경기 등판에 그쳐 '먹튀' 위기도 있었다. 스넬은 포스트시즌에 에이스 임무를 톡톡히 해내면서 다저스가 잭팟을 터트렸다는 것을 증명하고 있다.
김민경 기자 rina1130@sportschosun.com