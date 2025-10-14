이효리 "♥이상순, 날 아내 아닌 팬으로 더 좋아해...아내로서도 사랑해주길" ('완벽한 하루')

기사입력 2025-10-14 17:50


이효리 "♥이상순, 날 아내 아닌 팬으로 더 좋아해...아내로서도 사랑해…

이효리 "♥이상순, 날 아내 아닌 팬으로 더 좋아해...아내로서도 사랑해…

[스포츠조선 정안지 기자] 가수 이효리가 남편인 이상순을 향해 "아내로서도 사랑해 달라"고 해 눈길을 끌었다.

14일 방송된 MBC FM4U '완벽한 하루 이상순입니다'의 '월간 이효리' 코너에 이효리가 출연했다.

이날 이효리는 근황을 묻는 질문에 "요가 수업하고, '저스크 메이크업' 프로그램도 방송을 시작했다. 1위를 하고 있다"고 했다.

이효리는 "여자 분들만 좋아하시지 않을까 싶었는데 이상순 씨 어떠셨냐"고 물었다. 이에 이상순은 "메이크업에 대해 잘 모르지만 그 사람들의 메이크업에 대한 열정, 디테일, 대가들만 생각할 수 있는 생각들을 보는 게 재미있다"며 "또 경쟁 구도를 만들지 않나. 울고, 이 사람은 어떤 사연이 있길래. 이런 게 너무 흥미롭다"고 했다.

이효리는 "모든 분야가 똑같이 인생 이야기 인 것 같다. 옛날부터 하던 분, 새로 올라오신 분, 지금 두각을 나타내는 분. 그런 분들이 모여서 경쟁을 하다 보면 가슴 아픈 장면도 나오고 너무 행복한 장면도 나온다"며 "경연 프로그램은 타이밍과 운도 중요한 것 같다. 떨어지신 분들 중에도 너무 잘하는 분 많다"고 했다.


이효리 "♥이상순, 날 아내 아닌 팬으로 더 좋아해...아내로서도 사랑해…
이어 그는 "나는 MC지 않냐. 입이 너무 근질거린다. 나만의 의견이 있는데 의견을 피력하지 못하니까, 의견 못 내면 미쳐버리는데 좀 힘들었다"면서 "메이크업을 오래 받아봤으니까 나름 준 전문가로서 속으로 '달라', '합격' 한다"고 해 웃음을 안겼다.

이효리는 "현장에서는 60명이 디테일하게 메이크업 하는 걸 못 보지 않나. 그런데 방송으로 보니까 내 프로그램이 아닌 것처럼 너무 재미있고 내가 많이 안나와서 너무 좋다. 내가 아주 가끔 나와서 마음에 부담이 없이 즐길 수 있다는 점이 좋다"며 웃었다.

그러자 이상순은 "나는 TV 프로그램도 이효리 씨가 나오는 방송을 좋아한다. 방송을 보는 게 재미있다"고 했다. 이에 이효리는 "나를 되게 팬으로서 좋아한다. 아내로서보다"라면서 "아내로서도 사랑 좀 많이 부탁드린다"고 했다. 이에 당황한 이상순은 "무슨 소리냐. 아내로서 제일 사랑한다"고 해 이효리를 웃게 했다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'혼전순결' 강균성, 성매매 루머 해명 "업소 간 적도, 한 적도 없다"

2.

'태양♥' 민효린 "살 쪘다" 여론에 직접 답했다 "엄마로서의 모습도 응원해달라"

3.

'결혼' 김나영, 약지에 큼직한 '다이아 반지' 포착..♥마이큐에 선물받았나

4.

MBC, 故 오요안나에 뒤늦은 사과…내일(15일) 유족과 기자회견[SC이슈]

5.

'남편 석방' 성유리, 과감한 이미지 변신..앞머리에 안경 "쓸까요? 말까요?"

연예 많이본뉴스
1.

'혼전순결' 강균성, 성매매 루머 해명 "업소 간 적도, 한 적도 없다"

2.

'태양♥' 민효린 "살 쪘다" 여론에 직접 답했다 "엄마로서의 모습도 응원해달라"

3.

'결혼' 김나영, 약지에 큼직한 '다이아 반지' 포착..♥마이큐에 선물받았나

4.

MBC, 故 오요안나에 뒤늦은 사과…내일(15일) 유족과 기자회견[SC이슈]

5.

'남편 석방' 성유리, 과감한 이미지 변신..앞머리에 안경 "쓸까요? 말까요?"

스포츠 많이본뉴스
1.

클린스만보다 더 최악...신태용 '파격 경질' 후임 클라위베르트, 월드컵 탈락 후 집으로 도망→항의 시위 폭발

2.

"그친구 재계약할 것 같아요?" 2년 연속 '안타왕'인데 재계약 미정…타팀도 주목하는 레이예스 '딜레마' [SC포커스]

3.

LG 35세 두 베테랑은, 왜 젊은 대표팀에 어색하게 뽑혔나...그 속에 숨겨진 엄청난 의미

4.

"일본 경찰이 한국 라커룸에서 韓 선수 조사한 격" 월드컵 예선에서 벌어진 '충격 실화'→FIFA 소송 예고

5.

'삼성? SSG? 누구든 와라' 캡틴 타격 제대로 시동 걸었다…2G 연속 홈런포

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.