서동주 "캄보디아서 父서세원 장례…닮고 싶지 않은데 닮은 부분多, 미워하…

서동주 "캄보디아서 父서세원 장례…닮고 싶지 않은데 닮은 부분多, 미워하지 않기로 해"(세바시 강연)

기사입력 2025-10-15 06:19


[스포츠조선 고재완 기자] 방송인 겸 변호사 서동주가 아버지 고(故) 서세원의 죽음과 연이어 찾아온 상실에 대해 솔직한 심경을 고백했다.

지난 12일 공개된 유튜브 채널 '세바시 강연'에는 '상실과 좌절뿐인 인생을 끌어안고 다시 일어나 살아가는 법 | 서동주 변호사, 작가 | 관계 상처 행복 삶 사랑 | 잠바시 2회'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이 영상에서 서동주는 자신의 신간 '완벽한 유결점'을 통해 "살 이유를 잃었던 시절, 죽지 않기 위해 글을 썼다"며 "힘들 때마다 일기처럼 글을 썼다. 그 글들이 쌓여 책이 됐다"며 글쓰기의 시작을 설명했다.

그는 생전 아버지 서세원을 떠올리며 "좋은데 싫고, 닮고 싶지 않은데 닮은 부분이 너무 많았다. 그걸 애증이라 하더라. 늘 복잡한 감정이 있었다"며 "아버지를 미워하지 않기 위해, 실망하지 않기 위해 '미워하지 않기로 했다', '실망하지 않기로 했다'고 글에 적었다"고 덧붙였다.

또 "세상에는 훌륭한 부모를 노래한 글은 많지만 그렇지 못한 부모 밑에서 자란 자녀의 상처를 다룬 이야기는 드물다"며 "그래서 내 글이 누군가에게 위로가 되었다면 그걸로 충분하다"고 말했다.

서동주는 아버지의 장례를 떠올리며 "아버지가 캄보디아에서 돌아가셨을 때 현지에서 한 번, 한국에서 한 번 두 번의 장례를 치렀다"며 "그 과정에서 키우던 반려견 클로이가 갑자기 악화됐다. 원래 귀도 안 들리고 시력도 좋지 않았지만, 내가 장례 때문에 집을 비운 사이 더 아파졌다. 결국 아버지 발인을 마친 바로 그날 클로이의 장례도 함께 치렀다"고 전했다.


"건강하던 아이가 몇 주 만에 하늘로 가버렸다. 그때 정말 허망했다. 내가 왜 이렇게 열심히 살아왔을까, 모든 게 무너지는 기분이었다"고 회상한 서동주는 "아버지의 죽음, 반려견의 죽음, 어머니의 암 투병, 그리고 경제적 어려움까지 한꺼번에 몰려오니 살 이유를 잃어갔다"며 "그래도 죽지 않으려면 뭔가 해야 했다. 그래서 글을 쓰고, 그림을 그렸다. 그 순간만큼은 스스로를 위로할 수 있었다"고 말했다.

그는 이어 "요즘은 무의식적으로 '행복하다'는 말이 나온다. 남편과 손을 잡고 누워 있을 때, 밤에 라면 하나 끓여 먹을 때 그런 소소한 순간에서 진짜 행복이 시작된다는 걸 알게 됐다"고 미소 지었다.

한편 서동주는 코미디언 서세원과 모델 출신 서정희의 딸로, 2015년 부모의 이혼 이후 미국에서 변호사로 활동했다. 2023년 부친 서세원은 캄보디아 프놈펜의 한 병원에서 수액을 맞던 중 심정지로 사망, 향년 67세로 생을 마감했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

