‘활동 중단’ 박미선, 근황 극적으로 전했다…조혜련 “치료 완전 끝났다고”[SC리뷰]

기사입력 2025-10-15 23:32


[스포츠조선 조민정 기자] 개그우먼 박미선이 방송 활동 중단 이후 근황을 전했다. 조혜련은 그에게서 가장 먼저 연락을 받았다며 감동을 전했다.

15일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 조혜련과 이경실이 출연해 이야기를 나눴다. 이날 방송에서 조혜련은 건강 문제로 활동을 쉬고 있는 박미선에 대해 "얼마 전 라디오에서 미선 언니 얘기를 하게 됐는데 내 의도와 달리 관련 기사가 쏟아졌다"고 말했다. 이어 "어느 날 언니에게 전화가 왔는데 혼날 것 같아 무서워서 받았다"고 털어놨다.

그는 "그런데 언니가 '나 완전 치료 잘 끝났고 그동안 날 위해 기도해 줘서 고마워'라고 하더라. 내가 걱정한 것과 달리 언니는 정말 대인배였다"고 전했다. 또 "언니가 좋아졌다는 얘기를 가장 먼저 나한테 해준 게 너무 고마웠다. 경실 언니가 예전에 나한테 했던 것처럼 그 마음이 느껴졌다. 우리는 혼자가 아니라 가족이구나 싶었다"고 덧붙였다.

한편 박미선은 최근 유방암 초기 진단을 받고 치료에 집중하고 있는 것으로 알려졌다. 올해 초부터 건강 이상으로 방송 활동을 중단하고 회복에 전념하고 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



