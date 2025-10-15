86세 전원주, 짠순이라더니..1천만원 반지끼고 연간 7백만원 헬스장 行

이게은 기자
기사입력 2025-10-15 07:32
'86세' 전원주, 아들에 역정 "연간 700만원 헬스장? 내돈으로 가는 것"
송옥숙, 필리핀 혼혈 딸 입양 "가족이 이혼해 갈 데 없던 아이 데려와" ('원더풀라이프')
함소원, 전남편 진화와 재회한 이유 "추석엔 혜정이 아빠 만나야"
이수지, 백화점에서 연예인DC 요구 "100만 원만 깎아달라 했다" ('살롱드립')
'86세' 전원주, 아들 반대에도 연간 700만원 헬스장行 "나도 쓰다 죽을 것"
"한국전 복사+붙여넣기" 브라질 1.5군에 뻥뻥 뚫리는 일본, '엔리케-마르티넬리 연속골' 전반 0-2로 와르르→참사 예약[A매치 전반리뷰]
[A매치 리뷰]"오대영은 없었다" 日, 후반에만 3골 '0-2→3-2' 기적의 뒤집기로 브라질에 역사상 첫 승! 홍명보호와 비교 불가피
'45분이면 충분' 美친 탈압박→파라과이 수비 농락, '에이스' 이강인은 이강인이었다
가성비로 따져도 되나? 영웅된 '11억' 디아즈와 헬멧 던진 '25억' 에레디아[준PO 리포트]
한화, 좋다 말았네…영웅 없이 이겼다, 플레이오프는? 여러모로 반가운 4차전 업셋 시리즈