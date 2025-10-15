[포토] 아이들 소연, 힙합퀸의 하트

허상욱 기자
기사입력 2025-10-15 10:55
승리·황하나 이번엔 캄보디아 논란…인터폴 적색수배→'태자단지' 루머 재점화
길리원, 성형·시술 400회.."전신 리모델링에 3억, 후회 없어" ('화성인')
이경규, '약물 운전' 논란 후 심경 고백 "죽음을 생각할 수 있구나 싶어" ('남겨서')
[일문일답] '다 이루어질지니' 수지 "촬영 때 송혜교 선배와 안 친해..견제하며 찍어 힘들었다"
'불법 도박→100㎞ 만취 운전' 개그맨 이진호, 검찰 송치
17년만에 갱신된 '업셋' 삼성의 역사…그 사이 '넘사벽' 격차 벌어진 '가을 흉가' 롯데의 아픔 [SC포커스]
'김민재 초대박 경사!'→유벤투스 이적 추진…"리그 우승 핵심" 주전경쟁 그만! '세리에A 복귀'
'투수' 오타니 쓰임새 나왔다! NLCS 4차전 선발→7차전 불펜대기...WBC 우승 세이브 또 보나?
'삼성 vs 한화' 18년 만에 가을 재회! → 블루와 오렌지의 역대 다전제 어땠나
내 제자 흥민아 선물이다...포체티노 도왔다, 대한민국 사상 최초 월드컵 2포트 진입 가능성 대폭등→미국, 호주에 2-1 역전승