55세 김혜수, 레깅스 벗을 틈도 없다…'시그널2' 앞두고 완벽 몸 만들기

기사입력 2025-10-15 16:58


55세 김혜수, 레깅스 벗을 틈도 없다…'시그널2' 앞두고 완벽 몸 만들…

[스포츠조선 이유나 기자] 배우 김헤수가 하루 종일 운동을 하느라 레깅스를 벗을 틈이 없는 바쁜 일상을 공개했다.

15일 김혜수는 자신의 계정에 사진들을 대거 게재했다.

사진 속에는 김혜수가 온 몸에 피트되는 레깅스와 상의를 입고 체육관과 야외를 바쁘게 오가며 시간을 보내는 모습이 담겨 있다.


55세 김혜수, 레깅스 벗을 틈도 없다…'시그널2' 앞두고 완벽 몸 만들…
특히 운동 공간에서 머리를 질끈 묶고 위아래로 쫙 붙는 레깅스 운동복을 입은 김혜수는 어느때보다 진지한 모습.

밖으로 나선 김혜수는 카메라를 들고 거리를 산책하며 걷기 운동도 더하고 있다.


55세 김혜수, 레깅스 벗을 틈도 없다…'시그널2' 앞두고 완벽 몸 만들…
또 다른 사진에는 밤에도 모자를 쓰고 운동복을 그대로 입고 거리를 걷고 있는 자신의 모습을 공개해 여배우의 끝없는 자기 관리를 엿보였다.

한편, 배우 김혜수는 내년 방송 예정인 tvN 드라마 '두번째 시그널'에 출연한다.

lyn@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'프듀' 출신 아이돌, 걸그룹 양다리 걸치다 딱 걸렸다 "활동중단"[SC이슈]

2.

장우혁, '♥16살 연하' 공개열애 4주만에 '기쁜 소식' 전했다..."최고의 신붓감 만나"

3.

55세 김혜수, 레깅스 벗을 틈도 없다…'시그널2' 앞두고 완벽 몸 만들기

4.

이효리 'Y2K 여신' 20대 시절 소환…지금 봐도 압도적 미모

5.

데프콘, '나솔' 제작진 '긴급 속보' 공지에 충격 "잠시만요"...송해나도 '입틀막'

연예 많이본뉴스
1.

'프듀' 출신 아이돌, 걸그룹 양다리 걸치다 딱 걸렸다 "활동중단"[SC이슈]

2.

장우혁, '♥16살 연하' 공개열애 4주만에 '기쁜 소식' 전했다..."최고의 신붓감 만나"

3.

55세 김혜수, 레깅스 벗을 틈도 없다…'시그널2' 앞두고 완벽 몸 만들기

4.

이효리 'Y2K 여신' 20대 시절 소환…지금 봐도 압도적 미모

5.

데프콘, '나솔' 제작진 '긴급 속보' 공지에 충격 "잠시만요"...송해나도 '입틀막'

스포츠 많이본뉴스
1.

"한국, 손흥민 후계자 이미 찾았다" 역대급 극찬...'국가대표 미소집' 한국인 역대 8번째 라리가 데뷔, 미친 재능 김민수 관심 폭발

2.

홍명보호 초대박, 브라질 참사→大이변→월드컵 사상 첫 2포트 진짜 코앞 'FIFA 랭킹 22위 등극 유력'...호주 역전패+에콰도르 무승부

3.

쏘니 나 눈물나! '포스텍 경질' 초임박→"첼시전 반전 없다면 불가피"…마음의 상처 아물기도 전인데

4.

다음은 김하성 차례? '보라스 고객들' 알론소-벨린저 이어 브레그먼도 FA 선언, 유격수 시장 절대 유리

5.

폰세의 1차전 맞대결 파트너, 최원태냐 가라비토냐, 답은 이미 나와있다[PO]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.