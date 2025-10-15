강하늘, '오징어게임' 때 따돌림 당했다고?..."세트장에 홀로 남겨져" ('라스')

기사입력 2025-10-15 23:55


[스포츠조선 정안지 기자] 배우 강하늘이 '오징어 게임' 세트장에 홀로 남겨졌던 비하인드를 공개했다.

15일 방송된 MBC '라디오스타'에서는 '흥행 루팡' 특집으로 배우 강하늘, 김영광, 강영석, 강지영이 출연했다.

이날 MC 김국진은 강하늘에게 "넷플릭스 '오징어 게임' 촬영하다가 따돌림(?)을 당했다고?"라며 하이에나 같은 질문을 던지자, 강하늘은 "아니다"면서 손사래를 치며 당황했다.

당시 '오징어 게임'과 영화 '야당'을 동시에 촬영하고 있었다던 강하늘은 "요즘에는 촬영 현장이 12시간 법이 있어서 아침에 촬영을 시작하면 12시간 정도 찍으면 저녁 6시, 7시면 끝난다"고 했다.

그는 "'오징어게임'은 오전에 찍고 '야담'은 밤에 찍었다. 오전에 12시간 촬영 후 밤에 또 12시간을 찍었다. 주 2,3회 정도 그렇게 했다"면서 "밤 촬영 후 이동하는 두 시간 동안 자고 '오징어게임' 촬영장에 갔는데 '장면에 걸리지 않지만, 혹시 모르니 있어 달라'고 하더라"고 했다.


강하늘, '오징어게임' 때 따돌림 당했다고?..."세트장에 홀로 남겨져"…
강하늘은 "메인 촬영 장소가 침대방이었다. 화면에 안 걸린다고 하니 구석진 곳을 찾았는데 숨어있는 침대가 있더라"며 "'혹시 누가 찾으면 들리겠지'하고 잠들었다. 특이한 게 '오징어게임' 세트장에는 매니저도 못 들어온다. 철통 보안이다. 연기자와 제작진만 들어갈 수 있었다"고 했다.

그는 "잠들었다가 눈을 떴는데 내 시력에 이상이 생긴 줄 알았다. 아무 것도 안 보이더라. 손을 휘저어봤는데 손이 보이더라"면서 "알고보니까 점심시간이라서 불을 다 끄고 나가셨던 거다. 문은 열려 있었다"면서 '오징어 게임' 세트장에 홀로 남겨졌던 비하인드를 공개했다.

이에 김구라는 "누구도 하늘이를 안 챙긴 거냐. 미담 자판기인데"라며 애정을 드러냈고, 강하늘은 "챙길 이유는 없다"며 웃었다.


그때 김국진은 "심하게 따돌림을 당했다"고 하자, 강하늘은 "안 들키려고 워낙 숨어서 잤다"면서 '따돌림이 아니다'고 적극 해명해 웃음을 자아냈다.

