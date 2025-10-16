‘나솔’ 28기 사상 초유 사태 터졌다…방송 중 ‘임신 초음파’ 공개

|
[스포츠조선 이유나 기자]'나는 SOLO'(나는 솔로) 28기가 방영 도중 '2세 임신'이라는 '솔로나라' 사상 최초이자 역대급 경사를 전해 시청자들을 소름 돋게 만들었다.
어색한 기류 속, 영숙은 '자녀까지 포함해 모든 것이 괜찮다'는 영수의 열린 마인드에 대해 "아기를 안 키워본 분이 그 상황을 다 알고 말씀하시는 건가?"라고 물었다. 영수는 "제 생각이 짧았던 것 같다"며 인정했고, 직후 제작진과의 인터뷰에서도 "전 아이도 없고 영숙님의 마음을 깊이 있게 공감하지 못할 거 같다"면서 '탈영숙'을 선언했다. 뒤이어 광수마저 '장거리 가능성'을 묻는 영숙에게 고개를 내저으며 선을 그었다. 두 사람과 데이트를 마친 영숙은 제작진 앞에서 "광수님에 대한 마음을 접어야겠다. 내가 나를 돌아봤을 때 영수님이구나 싶었다. 그래도 광수님과 대화하면 설슌쨉 이제 그걸 내려놓으려니까 좀 슬펐다"면서 눈물을 펑펑 쏟았다.
'한 살 연하' 영호와 '2순위 데이트'를 하게 된 정숙은 "(전남편이) 연하라 이제 연하는 기피한다"고 솔직히 말했다. 영호 역시 현재 정숙에게 감정이 없음을 분명히 밝혔다. 경수와 데이트에 나선 옥순은 "힘내보라"며 경수의 응원군 모드를 보였다. 영식-영자는 육아를 공통점으로 깊은 대화를 나눴다. 데이트 후 영식은 제작진과의 인터뷰에서 "호감도가 올랐다"고 털어놨고, 영자 역시 "제게 관심을 보이면 마다하지는 않겠다"며 웃었다. 앞선 데이트 때 순자에 대한 호감을 피력했던 영철은 순자를 '2순위'로 택했음이 밝혀지자 "순자님 말고는 대화해본 사람이 없어서 다른 사람과도 얘기해보고 싶어서"라고 변명을 했다. 순자는 그런 영철을 구박했고, 자신을 2순위로 택한 또 다른 남자인 상철에게는 "너무 귀여우시다"며 연신 칭찬해 영철을 머쓱하게 만들었다.
다음 날 아침, 현숙은 "남자 숙소에 있는 영식을 불러냈다. 그는 "여기는 설레는 사람이 아니라 재혼할 상대를 찾으러 오는 게 아닌가? 그러면 영식이었네"라며 플러팅했다. 경수도 영숙을 찾아가 "장거리는 우주에 있는 화성만 아니면 된다"며 적극 어필했다. 하지만 영숙은 장거리 상황에 대해 회의적인 반응을 보였다. 영식과 대화를 마친 현숙은 다시 공용 거실로 가서 "내가 리셋이 돼서 1호(상철), 2호(영수)가 다 없어졌다. 앞으로 난 3명 알아볼 거다. 기다리고 있으시라"며 영식-영철-광수를 지목했다. 순자와 같은 방을 쓰는 옥순은 화장을 함께 하면서 순자의 마음을 물었다. 순자가 상철을 마음에 두고 있지만 현숙 때문에 망설이게 된다고 했고, 옥순은 "현숙님이 상철-영수님 모두 정리했고 다들 있는 앞에서 말했다. 그러니 상철님과 잘 해보라"고 조언했다. 순자는 곧장 공용 거실로 가서 상철 옆에 앉았으나 영식이 다가와 '1:1 대화'를 신청했다. 그는 "전 첫인상 선택 후 변함없이 순자님만을 선택했다. 혹시 제가 순자님의 바운더리 안에 있냐?"고 물었다. 순자는 영식을 마음에 둔 적이 없지만 "항상 염려해 두고 있었다"며 선의의 거짓말을 했다.
그런가 하면, 제작진은 3MC에게 '돌싱 특집 베이비'의 탄생을 알려 현장을 초토화시켰다. 28기 방영 도중 탄생한 '28기 베이비 나솔이(태명)'의 초음파 영상을 전격 공개한 것. 데프콘은 "(초음파 영상 속 심장박동 소리가) 파이팅이 넘치는 거 보니까 30년간 운동으로 다져진 경수 씨의 아이?"라는 추측을 내놓았고, 이이경은 "광수-정희 두 분이 혹시 아이로 결실을 맺지 않았을까?"라고 예상했다. 과연 '28기 베이비 나솔이'의 부모가 누구일지 그 정체에 초미의 관심이 쏠린다.
'2세'까지 생겨난 28기의 초특급 로맨스는 22일(수) 밤 10시 30분 SBS Plus와 ENA에서 방송하는 '나는 SOLO'에서 이어진다.
