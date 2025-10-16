기안84, 슬럼프 왔다.."이젠 그림이 즐겁지 않아" 김충재에 고백

|
[스포츠조선 이유나 기자]MBC '나 혼자 산다'에서 기안84가 절친 김충재에게 그림에 대한 슬럼프를 고백한다. 더 이상 그림이 즐겁지 않다고 밝힌 기안84는 김충재와 함께 설렘과 낭만이 충만했던 '미대 오빠'로 돌아가 '기안84식 초심 찾기'에 나선다고 해 관심이 쏠린다.
마지막 개인전이 끝난 지 1년 반이 지난 현재, 슬럼프를 벗어나기 위해 다양한 방식으로 붓을 놓지 않고 작업을 이어왔음에도 성에 차지 않았다며, 몇 달을 노력해 그린 그림을 가져와 하얗게 덮어버리는 모습을 보이기도 한다.
또한 기안84는 "요즘에는 다섯 시간도 못 그려. 그림 그릴 때 즐겁지가 않아."라며 김충재에게 자연스럽게 자신의 현재 마음을 털어놓는다. 묵묵히 그의 고민을 공감하며 들어주던 김충재는 위로와 응원의 메시지를 전한다고 해 관심이 쏠린다.
기안84와 김충재가 보여줄 훈훈한 초심 찾기는 오는 17일 밤 11시 10분 방송되는 '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.
한편, '나 혼자 산다'는 1인 가구 스타들의 다채로운 무지개 라이프를 보여주는 싱글 라이프 트렌드 리더 프로그램으로 많은 사랑을 받고 있다.
