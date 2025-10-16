기안84, 슬럼프 왔다.."이젠 그림이 즐겁지 않아" 김충재에 고백

기사입력 2025-10-16 08:11


[스포츠조선 이유나 기자]MBC '나 혼자 산다'에서 기안84가 절친 김충재에게 그림에 대한 슬럼프를 고백한다. 더 이상 그림이 즐겁지 않다고 밝힌 기안84는 김충재와 함께 설렘과 낭만이 충만했던 '미대 오빠'로 돌아가 '기안84식 초심 찾기'에 나선다고 해 관심이 쏠린다.

오는 17일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'(연출 허항 강지희 김진경 이경은 문기영)에서는 기안84가 절친 김충재를 찾아가 고민 상담을 하는 모습이 담겨 있다.

기안84는 작업실에서 붓을 들고 그림 작업에 열중하던 중 마음에 들지 않은 듯 연신 한숨을 내쉰다. 그림에 온전히 집중하지 못한 그의 표정은 붓질을 할수록 더욱 어두워진다. 그는 "요즘 그림 작업이 잘 안 된다. 미궁에 빠진 것 같기도 하고…"라며 마음처럼 풀리지 않은 심정을 밝힌다.

마지막 개인전이 끝난 지 1년 반이 지난 현재, 슬럼프를 벗어나기 위해 다양한 방식으로 붓을 놓지 않고 작업을 이어왔음에도 성에 차지 않았다며, 몇 달을 노력해 그린 그림을 가져와 하얗게 덮어버리는 모습을 보이기도 한다.


답답함을 벗어나기 위해 기안84는 작업실을 나와 어디론가 향한다. 그는 "살면서 제일 열심히 한 것 중 하나"라며 커다란 석고상과 미술 재료를 들고 오랜 절친인 '미대 훈남' 김충재의 작업실로 향한다. 기안84의 방문에 환한 미소로 맞이하는 김충재의 모습이 보는 이들의 마음까지 녹인다.

보고 싶던 동생을 만나 근황을 나눈 기안84는 김충재에게 과거 입시 학원에서의 추억과 그림에 대한 초심을 찾기 위해 '석고 소묘'를 제안한다. 김충재는 뜻밖의 제안에 잠시 당황했지만, 이내 인자한 미소를 지으며 기안84와 석고상을 사이에 두고 연필을 잡는다.


공개된 사진 속에는 이젤 앞에 앉아 그림을 그리는 '미대 오빠' 기안84와 김충재의 '데칼코마니(?)' 같은 모습이 담겨 눈길을 끈다. 오직 석고상에만 집중하며 당시의 마음을 떠올리는 두 사람. 이들의 그림에는 어떤 마음이 담겨 있을지 궁금증을 자아낸다.

또한 기안84는 "요즘에는 다섯 시간도 못 그려. 그림 그릴 때 즐겁지가 않아."라며 김충재에게 자연스럽게 자신의 현재 마음을 털어놓는다. 묵묵히 그의 고민을 공감하며 들어주던 김충재는 위로와 응원의 메시지를 전한다고 해 관심이 쏠린다.


기안84와 김충재가 보여줄 훈훈한 초심 찾기는 오는 17일 밤 11시 10분 방송되는 '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.

한편, '나 혼자 산다'는 1인 가구 스타들의 다채로운 무지개 라이프를 보여주는 싱글 라이프 트렌드 리더 프로그램으로 많은 사랑을 받고 있다.

