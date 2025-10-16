‘슈돌’ 최지우·박수홍·안영미 전원 하차→이이경·랄랄 새 MC 발탁 [공…

‘슈돌’ 최지우·박수홍·안영미 전원 하차→이이경·랄랄 새 MC 발탁 [공식]

[스포츠조선 이유나 기자]KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'가 가을 개편에 맞춰 이이경과 랄랄을 새 MC로 발탁한다.

'슈퍼맨이 돌아왔다'(연출 김영민, 이하 '슈돌')는 2013년 처음 방송된 이래 13년 동안 국민의 사랑을 받고 있다. 2023년 은우에 이어 지난 6월 2주차, 3주차 TV-OTT 비드라마 부문 출연자 화제성 부문에서 '슈돌' 정우가 2주 연속 10위권 안에 오르며 최연소 최강 화제성 형제임을 입증했고, 지난 8월 2주차 동일 부문에서 '슈돌' 하루와 심형탁이 동시에 10위권에 진입해 시청자의 뜨거운 관심을 증명했다. (굿데이터코퍼레이션 기준) 또한 지난 7월 제14회 '인구의 날' 기념 '대통령 표창'을 받아 '국민 육아 예능'의 위엄을 보여준 바 있다.

오는 11월 12일부터 최지우-안영미-박수홍의 바톤을 이어 이이경-랄랄이 새로운 MC로 출격한다. 최지우가 작품 일정으로 불가피하게 먼저 MC 하차를 알린 가운데, 개편을 맞아 새 MC를 발탁한 것. 최지우, 안영미, 박수홍은 약 1년 5개월 동안 '슈돌'을 책임지며 때로는 부모의 마음으로, 때로는 육아 정보를 진심으로 나누며 '슈돌' 베이비들이 성장을 함께해 왔던바. 새롭게 '슈돌'과 함께 할 이이경과 랄랄의 호흡에도 관심이 모이고 있다.

이이경은 '슈돌' 최초 미혼의 MC로, 이름난 조카 바보지만 육아 잘알못이다. 아이를 너무 좋아하는 이이경은 '준비된 아빠'가 되겠다는 포부로 '슈돌'의 새 MC에 출격한다. '슈돌'을 통해 아빠 수업을 받겠다는 의지를 불태우고 있는 이이경이 미혼의 눈높이에서 보여줄 육아 궁금증과 반응에 기대가 모인다.

또한 최근 '슈돌'에 합류해 큰 사랑을 받고 있는 랄랄은 '부녀회장 이명화', 'Y2K감성의 가수 율' 등 다양한 부캐릭터로 웃음을 주는 콘텐츠 크리에이터. 특히 "서빈이를 임신하고 살이 찌면서 할 수 있는 캐릭터를 고민하다가 이명화를 생각해 냈다"라며 12개월 딸 박서빈 덕분에 인기 부캐를 얻게 된 사연을 공개해 화제를 모았다. 육아 잘알못 이이경과 육아맘 랄랄이 만들어갈 다양한 케미가 기대를 높인다.

이에 대해 제작진은 "다양한 가족의 모습이 탄생하는 만큼 이번 가을 개편을 통해 다양한 시선에서 육아를 함께 즐기고, 행복을 나누는 모습을 담아보고 싶다"고 밝혔다.

KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'는 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.

