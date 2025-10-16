‘슈돌’ 최지우·박수홍·안영미 전원 하차→이이경·랄랄 새 MC 발탁 [공…

|
[스포츠조선 이유나 기자]KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'가 가을 개편에 맞춰 이이경과 랄랄을 새 MC로 발탁한다.
이이경은 '슈돌' 최초 미혼의 MC로, 이름난 조카 바보지만 육아 잘알못이다. 아이를 너무 좋아하는 이이경은 '준비된 아빠'가 되겠다는 포부로 '슈돌'의 새 MC에 출격한다. '슈돌'을 통해 아빠 수업을 받겠다는 의지를 불태우고 있는 이이경이 미혼의 눈높이에서 보여줄 육아 궁금증과 반응에 기대가 모인다.
또한 최근 '슈돌'에 합류해 큰 사랑을 받고 있는 랄랄은 '부녀회장 이명화', 'Y2K감성의 가수 율' 등 다양한 부캐릭터로 웃음을 주는 콘텐츠 크리에이터. 특히 "서빈이를 임신하고 살이 찌면서 할 수 있는 캐릭터를 고민하다가 이명화를 생각해 냈다"라며 12개월 딸 박서빈 덕분에 인기 부캐를 얻게 된 사연을 공개해 화제를 모았다. 육아 잘알못 이이경과 육아맘 랄랄이 만들어갈 다양한 케미가 기대를 높인다.
KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'는 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.
lyn@sportschosun.com