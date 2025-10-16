김대호 의리 지켰다..프리 후 첫 프로 '위대한 가이드 2.5' 출연 확…

김대호 의리 지켰다..프리 후 첫 프로 '위대한 가이드 2.5' 출연 확정 [공식]

[스포츠조선 이유나 기자]김대호와 최다니엘이 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드'를 향한 애정을 드러냈다.

MBC에브리원 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드'는 MBC에브리원 인기 여행 리얼리티 '위대한 가이드' 시리즈 중 하나로 '위대한 가이드3'로 먼 여정을 떠나기 전 시청자도 쉽게 따라 할 수 있는 유쾌한 여행기를 선보인다. 박명수, 김대호, 최다니엘, 이무진, 전소민, 효정까지 시즌2 멤버 전원이 합류를 확정해 방송 전부터 뜨거운 관심을 모은다.

'위대한 가이드2.5-대다난 가이드' 핵심 포인트는 기존 여행 메이트였던 김대호와 최다니엘이 처음으로 가이드 역할을 맡은 것이다. 그래서 '대다난 가이드'라는 부제도 붙은 것. 앞선 시즌을 통해 세계 각국을 여행한 두 사람이 가이드 역할까지 주어진 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드'를 또다시 선택한 이유는 무엇일까.

이와 관련 김대호는 "여행 프로그램을 많이 했지만 '위대한 가이드'는 내게 특별하다. 나는 원래 여행도 혼자 다니는 스타일이다. 제 개인의 삶으로 비춰봐도 사람들과 뭔가를 같이 해본 적이 거의 없다. 여러 사람들과 여행을 같이 한다는 의미에서 '위대한 가이드'는 특별하다"라고 말했다.


이어 "혼자 여행할 때 느낄 수 있는 감정들이 있다. 같이 여행을 하게 되면 그런 부분을 조금 내려놓게 되는데 그럼에도 같이 다니는 재미가 있어서 충분히 맞교환할 만하다고 느끼는 것 같다. '위대한 가이드'는 같이 다니는 여행의 즐거움을 경험할 수 있게 해 준 프로그램이다. 그래서 재미가 있다. 특히 다니엘과 같이 다니는 재미가 더 있다"라고 덧붙였다.

최다니엘은 "우선 '위대한 가이드'가 아니었다면 평생 단 한 번도 가보지 않았을 나라들을 경험할 수 있었다. 지난 시즌 여행을 하면서 여행 메이트인 (김)대호형과도 더 친해졌기 때문에 지금은 더 재미있는 추억을 쌓을 수 있을 것 같아서 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드' 출연을 결정했다"라고 밝혔다.

이어 "무엇보다 '위대한 가이드'를 통해 조금씩 여행의 맛을 알아가고 있는 것 같다. 그런 여행의 묘미를 선사해 준 우리 '위대한 가이드' 제작진과 더 오랜 시간 동안 함께 하고 싶은 마음이다"라고 덧붙이며 '위대한 가이드' 시리즈를 향한 남다른 애정을 강조했다.

늘 혼자 여행하던 김대호에게 함께 하는 여행의 즐거움을 알려준 '위대한 가이드'. 최다니엘에게 평생 단 한 번도 가보지 않았을 나라로 여행을 떠나는 용기를 심어준 '위대한 가이드'. 두 사람에게 '위대한 가이드'는 특별할 수밖에 없다. 그렇기에 두 사람이 생소한 가이드 역할까지 맡으면서 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드'와 함께 하기로 한 것이다. 김대호와 최다니엘의 애정이 듬뿍 담긴 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드'가 궁금하고 또 기대된다. 또 '위대한 가이드2'는 김대호의 MBC 퇴사 후 첫 고정 예능으로도 화제를 모았던 터다. 시즌1에서는 MBC 아나운서로 활약했던 김대호인 만큼 그를 향한 제작진의 변함없는 신뢰가 드러난 대목이기도 했다.


MBC에브리원 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드'는 10월 28일 화요일 저녁 8시 30분 첫 방송된다.

