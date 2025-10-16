선우용여, 데뷔 60년만 첫 매니저 생겼다..프로수발러 이서진도 진땀

기사입력 2025-10-16 09:58


[스포츠조선 이유나 기자]배우 선우용여가 SBS 금요 예능 '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'(이하 '비서진')에 세 번째 'my 스타'로 출연한다.

1965년에 데뷔하여 60년 넘게 꾸준한 활동을 이어온 국민 배우 선우용여는 그간 매니저 없이 홀로 연예계 생활을 해온 것으로 알려져 있다. 그런 그녀가 '비서진'을 통해 배우 인생 첫 매니저로 이서진과 김광규를 맞이하여, 어떤 수발을 요청할지 큰 기대를 모은다.

선우용여는 지난 4월 유튜브 채널 '순풍 선우용여'를 개설해 특유의 솔직하고 호쾌한 입담으로 세대를 아우르는 인기 유튜버로 떠올랐다. 특히 '호텔 조식 브이로그' 영상은 이른바 '선우용여 효과'로 해당 호텔 매출 상승은 물론, '워너비 할머니', '롤모델 스타'로 MZ 세대의 선풍적 인기를 끌고 있다.


제작진에 따르면 이번 방송에서 선우용여는 이서진, 김광규와 세대 차이를 뛰어넘는 유쾌한 케미를 선보일 예정이라고. 특히 결혼과 출산에 관심이 많은 선우용여가 연예계 대표 '노총각 듀오' 이서진과 김광규에게 어떤 현실 조언을 건넬지도 관심이 쏠린다.

'어르신 전문 수발러'로 자리 잡은 이서진과 '초보 매니저' 김광규의 좌충우돌 선우용여 수발기는 오는 17일 금요일 밤 11시 10분 SBS '비서진'에서 확인할 수 있다.

lyn@sportschosun.com

