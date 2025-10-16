선우용여, 데뷔 60년만 첫 매니저 생겼다..프로수발러 이서진도 진땀

이유나 기자
기사입력 2025-10-16 09:58
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
'유진♥' 기태영, '불륜 논쟁'에 단호한 입장 "절대 용서 없다...제발 떠나라"
유진, 결국 터졌다...작심 저격 "입냄새 심한 여배우, 담배 썩은내 진동해"
유재석, '약물 운전' 이경규 끝까지 챙겼다..."당시 계속 연락해 응원해줘"
이현이 긴급 입원…축구하다 코뼈 골절 "숨이 안 쉬어져"
장성규, 6년 진행 '워크맨' 잘렸다 "통보 받고 우울...애정 쏟은 만큼 아쉬움 커" ('형수는 케이윌')
FIFA '오피셜' 공식발표, 홍명보호 '기적의 조추첨'→역사상 두 번째 조 1위 희망 생기나...미국-한국-파라과이-카보베르데, 역대급 꿀조 가능
실패로 돌아간 '이승현 어게인' 하지만… 디아즈 결승 투런포의 트리거였다
英 단독 보도! 손흥민도 경험 못 한 초특급 대우! SON 우승 이끈 토트넘 영웅, 상상 초월 재계약 준비 중..."주급 2배 이상 인상 가능"
미안! 쏘니는 우승 못해→"메시, 뮐러가 한 수 위"…'美친 라인업' 우승 후보 다섯 팀
153km가 꽂힌다. 1군 ERA 13.50인데 KS 다크호스 급부상한 6R 신인. 158㎞ 1R보다 RPM이 더 나온다. 2주 동안 무슨일이[이천 현장]