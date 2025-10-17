"죽기밖에 더 해"…홍진경, 난소암 진단 당시 놀라운 멘탈

기사입력 2025-10-17 06:01


"죽기밖에 더 해"…홍진경, 난소암 진단 당시 놀라운 멘탈

"죽기밖에 더 해"…홍진경, 난소암 진단 당시 놀라운 멘탈

"죽기밖에 더 해"…홍진경, 난소암 진단 당시 놀라운 멘탈

"죽기밖에 더 해"…홍진경, 난소암 진단 당시 놀라운 멘탈

[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 홍진경이 난소암 진단을 받았던 당시를 회상했다.

16일 방송된 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에는 배우 박시은·진태현 부부가 출연해 갑상선암 수술 이후 근황을 전했다.

이날 진태현은 "수술 후 약 90일이 지났다. 이제는 건강해졌다"며 "수술하고 나서 오히려 더 좋아졌다"고 밝혔다.

함께 출연한 양세찬 역시 과거 갑상선암을 앓았다고 고백했다.

그는 "군 제대 후 코미디언들이 단체로 건강검진을 받았는데, 의사가 나만 따로 불렀다. 조직검사 후 일주일 뒤에 '갑상선암'이라고 전화가 왔다"고 당시를 떠올렸다.

이어 "슬플 시간도 없었다. 리허설 중이라 동료들에게 '갑상선암이래'라고 했더니 '암요~ 암요~'라며 웃고 지나갔다"고 특유의 유머러스한 분위기를 전했다.

진태현은 "처음엔 충격이 컸다. 운동도 많이 하고 건강했기 때문에 상상도 못 했다"며 "하루 정도는 우울했지만, 아내가 함께 있어줘서 금세 극복했다"고 말했다.

이때 홍진경은 2013년 난소암 진단 당시를 직접 회상했다.


그는 "사람마다 큰 일을 겪으면 본성이 드러난다. 나도 내가 어떤 사람인지 몰랐는데 암 진단을 받고 오히려 대범해졌다"고 털어놨다.

홍진경은 "그냥 죽으면 된다, 죽기밖에 더 하냐고 생각했다"며 "의사가 '이런 사람은 처음 본다'고 하더라"고 말해 출연자들을 놀라게 했다.

한편, 홍진경은 2013년 난소암 진단을 받고 항암 치료를 받았으나, 현재는 완치된 상태임을 밝혀 많은 이들에게 희망을 주었다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

승리 태자단지 의혹 속…황하나, "M&A 전문가 아이 임신" 목격담[SC이슈]

2.

박남정, 딸 시은 걸그룹인데…"담배 필수, 안말려"[SC리뷰]

3.

4.

유방암 행사서 '몸매' 허락한 W코리아, 왜 박재범 사과 뒤에 숨나[SC이슈]

5.

한가인 딸, '상위 1% 영재'는 다르네..."학원 안 가고 노는 건 싫어"

연예 많이본뉴스
1.

승리 태자단지 의혹 속…황하나, "M&A 전문가 아이 임신" 목격담[SC이슈]

2.

박남정, 딸 시은 걸그룹인데…"담배 필수, 안말려"[SC리뷰]

3.

4.

유방암 행사서 '몸매' 허락한 W코리아, 왜 박재범 사과 뒤에 숨나[SC이슈]

5.

한가인 딸, '상위 1% 영재'는 다르네..."학원 안 가고 노는 건 싫어"

스포츠 많이본뉴스
1.

축구협회장까지 대국민 사과...신태용 파격 경질 후폭풍→월드컵 희망 '와르르' 인니, 폭발한 현지 여론에 10개월 만에 또 감독 경질

2.

'김연경 은퇴' 흥국생명 자존심 상하네, '기업은행·도로공사' 2강 체제 예고…"연경언니 빠진 게 크지만"

3.

[오피셜]'연습 경기까지 등판한 김종수 왜 빠졌나?' 한화 결단, 삼성도 '0G 베테랑' 뺐다

4.

갑자기? '이정후 기습비난' 자이언츠 담당기자, 타팀 PS 보다가 화났나.. → "다음 시즌 가을야구 이끌 레벨 아냐"

5.

현실적인, 강한 멘탈. 이래서 140km로 3년 연속 10승을 했구나. 7연속 4사구 때 "누구에게나 일어날 수 있는 일" KS 조언 "최대한 평정심으로. 그래도 몸이 반응한다"[이천 코멘트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.