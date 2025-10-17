‘갓도기’ 이제훈 돌아온다…‘모범택시3’ 11월 21일 첫방[공식]

기사입력 2025-10-17 08:14


‘갓도기’ 이제훈 돌아온다…‘모범택시3’ 11월 21일 첫방[공식]

[스포츠조선 조민정 기자] '갓도기' 이제훈이 다시 시동을 건다. SBS 새 금토드라마 '모범택시3'가 11월 21일 첫 방송을 확정하고 김도기 역의 이제훈 첫 스틸컷을 공개했다.

동명의 웹툰을 원작으로 한 '모범택시3'(극본 오상호, 연출 강보승)는 베일에 싸인 택시회사 무지개 운수와 택시기사 김도기가 억울한 피해자들을 대신해 가해자에게 복수를 펼치는 사적 복수 대행극. 시즌마다 짜릿한 전개와 통쾌한 응징으로 사랑받아온 작품으로, 이번 시즌에서도 한층 업그레이드된 복수 서사를 예고한다.

공개된 스틸 속 김도기는 밤의 어둠 속 5283 모범택시 운전석에 앉아 싸늘한 눈빛을 발산하며 긴장감을 조성한다. 트레이드마크인 봄버 재킷과 선글라스, 가죽 장갑까지 완비한 모습은 전투 준비 완료를 알리며, 다시 시작될 '무지개 운수'표 응징의 신호탄을 쏘아올렸다. 특히 눈빛만으로도 상대를 압도하는 강렬한 존재감이 보는 이의 심박수를 자극한다.

'모범택시' 시리즈는 시즌을 거듭할수록 더욱 공고해진 이제훈의 인생 캐릭터 '김도기'를 중심으로 강력한 세계관을 구축해왔다. 매회 버라이어티한 부캐 플레이와 액션, 섬세한 감정 연기로 호평받아온 그가 이번 시즌에는 어떤 활약을 펼칠지 기대감이 고조된다.

제작진은 "이제훈의 '김도기'는 '모범택시'의 정체성 그 자체"라며 "첫 대본 리딩부터 첫 촬영까지, 2년간의 공백이 무색할 정도로 그는 완벽하게 김도기로 돌아왔다"고 전했다. 이어 "더 화려해진 액션, '무지개 5인방'과의 유쾌한 팀워크, 다채로워진 부캐까지, 그야말로 물 만난 활약을 펼칠 예정이니 많은 기대 부탁드린다"고 덧붙였다.

한편 SBS 새 금토드라마 '모범택시3'는 11월 21일 오후 10시에 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

2.

유방암 행사서 '몸매' 허락한 W코리아, 왜 박재범 사과 뒤에 숨나[SC이슈]

3.

한가인 딸, '상위 1% 영재'는 다르네..."학원 안 가고 노는 건 싫어"

4.

티아라 함은정 깜짝 결혼, 혼전임신 아닌 모친상 때문 "♥김병우, 힘들 때 지켜줘"(전문)

5.

'금융맨♥' 손연재, 예물로 받은 명품 시계+반지 자랑..가격이 무려[종합]

연예 많이본뉴스
1.

2.

유방암 행사서 '몸매' 허락한 W코리아, 왜 박재범 사과 뒤에 숨나[SC이슈]

3.

한가인 딸, '상위 1% 영재'는 다르네..."학원 안 가고 노는 건 싫어"

4.

티아라 함은정 깜짝 결혼, 혼전임신 아닌 모친상 때문 "♥김병우, 힘들 때 지켜줘"(전문)

5.

'금융맨♥' 손연재, 예물로 받은 명품 시계+반지 자랑..가격이 무려[종합]

스포츠 많이본뉴스
1.

축구협회장까지 대국민 사과...신태용 파격 경질 후폭풍→월드컵 희망 '와르르' 인니, 폭발한 현지 여론에 10개월 만에 또 감독 경질

2.

"한국 심판 너무 화나!" 인내심 박살 난 日 이강인-일본 팬들, 역사적 승리 후 분노 폭발..."제발 파울 좀 불어라" 비판

3.

'손흥민처럼 굿바이' 대반전! 내년 1월 쏘니따라 MLS행 선택 →"토트넘, 대체자 확보에 분주"

4.

한화에도 강한데… '라스트 히어로' 양창섭은 대체 어디에? 첫 가을, 그림자 투수된 이유[PO]

5.

英 단독 보도! "손흥민 오프시즌 단기 임대, EPL 깜짝 복귀"→'초대박 시나리오' 앙리·베컴처럼 계약 조항에 있다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.