‘마이 유스’ 오늘(17일) 최종회…송중기→천우희가 꼽은 마지막 관전 포인트

기사입력 2025-10-17 08:21


‘마이 유스’ 오늘(17일) 최종회…송중기→천우희가 꼽은 마지막 관전 포…

[스포츠조선 조민정 기자] JTBC 금요시리즈 '마이 유스'가 17일 최종회를 앞두고 송중기, 천우희, 이주명, 서지훈 네 주연 배우의 종영 메시지와 마지막 관전 포인트를 공개했다.

'마이 유스'(극본 박시현, 연출 이상엽·고혜진)는 단 1회만을 남겨두고 있다. 선우해(송중기)와 성제연(천우희)은 함께 어떤 일이든 돌파하자고 약속했지만, 행복을 위협하는 위기가 예고 없이 찾아오며 결말에 대한 궁금증을 높이고 있다. 과연 선우해·성제연 커플, 모태린(이주명)·김석주(서지훈) 커플이 해피엔딩을 맞을 수 있을지 관심이 쏠린다.

송중기는 "작품 속 모든 인물들이 서로의 청춘을 이해하고 보듬는 이야기였기에 오래 기억에 남을 것 같다"며 "선우해가 감정을 숨기던 과거에서 벗어나 진짜 사랑을 배우고, 감정을 솔직히 표현하게 되는 과정이 어떻게 완성될지 끝까지 지켜봐 달라"고 전했다.

천우희는 "촬영 내내 추억의 한 페이지를 기록하는 느낌이었다"며 "이제 막 사랑을 시작한 이들이 현재를 선택하는 모습을 지켜봐 달라"고 관전 포인트를 짚었다. 이주명은 "마지막까지 시청해주신 덕분에 '마이 유스'가 따뜻한 작품으로 남을 수 있었다"고 감사를 전하며, "각자의 방식으로 사랑을 표현해가는 네 사람의 선택에 주목해달라"고 말했다. 서지훈은 "인물들이 서로를 이해하고 배려하는 방식이 어떻게 마무리되는지 응원해달라"고 밝혔다.

한편 '마이 유스' 최종회는 오늘(17일) 오후 10시에 방송된다. 국내에서는 쿠팡플레이에서 다시 볼 수 있으며, 일본에서는 Fuji TV의 FOD, 그 외 아시아 및 중동·아프리카에서는 Viu, 미주·유럽·오세아니아·인도 등지에서는 Rakuten Viki에서 시청 가능하다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

2.

유방암 행사서 '몸매' 허락한 W코리아, 왜 박재범 사과 뒤에 숨나[SC이슈]

3.

한가인 딸, '상위 1% 영재'는 다르네..."학원 안 가고 노는 건 싫어"

4.

티아라 함은정 깜짝 결혼, 혼전임신 아닌 모친상 때문 "♥김병우, 힘들 때 지켜줘"(전문)

5.

'금융맨♥' 손연재, 예물로 받은 명품 시계+반지 자랑..가격이 무려[종합]

연예 많이본뉴스
1.

2.

유방암 행사서 '몸매' 허락한 W코리아, 왜 박재범 사과 뒤에 숨나[SC이슈]

3.

한가인 딸, '상위 1% 영재'는 다르네..."학원 안 가고 노는 건 싫어"

4.

티아라 함은정 깜짝 결혼, 혼전임신 아닌 모친상 때문 "♥김병우, 힘들 때 지켜줘"(전문)

5.

'금융맨♥' 손연재, 예물로 받은 명품 시계+반지 자랑..가격이 무려[종합]

스포츠 많이본뉴스
1.

축구협회장까지 대국민 사과...신태용 파격 경질 후폭풍→월드컵 희망 '와르르' 인니, 폭발한 현지 여론에 10개월 만에 또 감독 경질

2.

"한국 심판 너무 화나!" 인내심 박살 난 日 이강인-일본 팬들, 역사적 승리 후 분노 폭발..."제발 파울 좀 불어라" 비판

3.

'손흥민처럼 굿바이' 대반전! 내년 1월 쏘니따라 MLS행 선택 →"토트넘, 대체자 확보에 분주"

4.

한화에도 강한데… '라스트 히어로' 양창섭은 대체 어디에? 첫 가을, 그림자 투수된 이유[PO]

5.

英 단독 보도! "손흥민 오프시즌 단기 임대, EPL 깜짝 복귀"→'초대박 시나리오' 앙리·베컴처럼 계약 조항에 있다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.