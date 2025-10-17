박준금, 이혼 20년만 재혼 의지 "유부남만 아니라면 가능, 항상 열려있어"

기사입력 2025-10-17 10:21


박준금, 이혼 20년만 재혼 의지 "유부남만 아니라면 가능, 항상 열려있…

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 박준금이 재혼에 대한 생각을 밝혔다.

16일 박준금의 유튜브 채널에서는 '지금 죽을 것 같은 그대에게…'라는 제목의 영상이 게재됐다.

2005년 이혼 후 혼자 산지 17년 정도 됐다는 박준금. 박준금은 "이혼하게 되면서 혼자 살게 됐다. 그러다 보니까 그때는 '혼자 살아서 외롭다. 누가 옆에 있었으면 좋겠다'는 생각은 없었다. 제가 배우로서 다시 여러분 앞에 섰을 땐 제로부터 시작해야 했기 때문에 어떻게 되고 싶다는 갈망만 컸지 혼자가 외롭다는 생각할 여유가 없었다"며 "어차피 인간은 다 외롭다. 안 외롭다. 매일 행복하다 생각하면 도파민 중독돼서 죽는다"고 밝혔다.

"다른 사람과 살고 싶지 않냐"는 질문에 박준금은 "그건 저는 항상 열려있다. '혼자 살 거야. 꼭 결혼할 거야' 이런 계획은 없다"며 "(마음에 드는 사람이 생기면) 얼마든지 만난다. 유부남이나 사회적으로 지탄받을 수 있는 그런 환경도 있지 않냐. 그런 것만 아니라면 얼마든지. 왜 못 만나겠냐. 얼마든지 열려있다"고 밝혔다.

이에 제작진은 "만나셨냐"고 물었고 박준금은 "호감을 표시했던 분들도 계시는데 끝까지 안 가서 그런 거지 아주 없었다고는 못하겠다. 그건 상상에 맡기겠다"고 밝혔다.


박준금, 이혼 20년만 재혼 의지 "유부남만 아니라면 가능, 항상 열려있…
이어 박준금은 배우라는 직업에 대해 "너무나 소중한 여배우라는 타이틀이 나한테 있기 때문에 내가 중요하게 생각하는 건 아름다운 마무리다. 저의 발자취가 있지 않냐. 거기에 주홍글씨처럼 내가 잘했든 못했든 다 따라오는 거다"라며 "나는 사고도 없었고 모범생처럼 배우 생활을 했다고 생각한다"고 밝혔다.

박준금은 "예전에 몰랐던 무대가 너무 신성하게 느껴지고 고맙다. 내 인생을 아름답게 꾸며줘서 감사하다"며 "배우의 이름을 전 국민의 60% 이상이 알면 그건 국민배우라고 칭해주지 않냐. 내가 이렇게까지 성장할 때 나 혼자 성장했을까? 나를 사랑해주는 시청자 분들이 만들어주셨다 생각한다. 그거에 대한 책임감, 무대가 어깨 위에 있다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

티아라 함은정 깜짝 결혼, 혼전임신 아닌 모친상 때문 "♥김병우, 힘들 때 지켜줘"(전문)

2.

핀트 못잡은 김종국, 아내 비공개 문제가 아닌데 "된통 꼬여 억울"[SC이슈]

3.

'사망설' 19기 영철 "뇌출혈로 쓰러져 구토"..30kg나 빠진 근황

4.

유진 공개저격한 상대 여배우 누구…"입에서 담배 썩은 냄새"[SC리뷰]

5.

미나♥류필립, 수지 불화 속 '사별' 새아빠 나기수 위로 "언제든 찾아달라"[SC리뷰]

연예 많이본뉴스
1.

티아라 함은정 깜짝 결혼, 혼전임신 아닌 모친상 때문 "♥김병우, 힘들 때 지켜줘"(전문)

2.

핀트 못잡은 김종국, 아내 비공개 문제가 아닌데 "된통 꼬여 억울"[SC이슈]

3.

'사망설' 19기 영철 "뇌출혈로 쓰러져 구토"..30kg나 빠진 근황

4.

유진 공개저격한 상대 여배우 누구…"입에서 담배 썩은 냄새"[SC리뷰]

5.

미나♥류필립, 수지 불화 속 '사별' 새아빠 나기수 위로 "언제든 찾아달라"[SC리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

36세에 생애 첫 태극마크라니… 그런데 덤덤하다? "국대포수 이전에 우승포수 되고 싶다"

2.

"한국 심판 너무 화나!" 인내심 박살 난 日 이강인-일본 팬들, 역사적 승리 후 분노 폭발..."제발 파울 좀 불어라" 비판

3.

한화에도 강한데… '라스트 히어로' 양창섭은 대체 어디에? 첫 가을, 그림자 투수된 이유[PO]

4.

'손흥민처럼 굿바이' 대반전! 내년 1월 쏘니따라 MLS행 선택 →"토트넘, 대체자 확보에 분주"

5.

英 단독 보도! "손흥민 오프시즌 단기 임대, EPL 깜짝 복귀"→'초대박 시나리오' 앙리·베컴처럼 계약 조항에 있다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.