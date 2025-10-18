'구준엽 처제' 눈물의 수상 소감 "母 가슴에 구멍, 언니 사진 옆에 상 놓겠다"

기사입력 2025-10-18 06:01


[스포츠조선 이유나 기자] 클론 구준엽의 처제 서희제가 눈물의 소상소감을 밝혔다.

17일 서희제는 8개월만에 공식석상에 올라 진행자 상을 받고 오열했다.

그녀는 "언니, 고마워요. 그때 언니가 격려해 주지 않았더라면, 다시 진행자로 돌아오지 못했을지도 모른다"며 "하지만 미안하다. 이 상을 언니에게 바치는 게 아니다. 엄마께 바치는 것"이라고 말했다.

이어 "엄마가…"라고 말하다 서희제는 말을 잇지 못할 정도로 눈물을 쏟았다. 그녀는 "엄마가 가슴에 큰 구멍이 있다고 하셨다. 오늘 제가 상을 받으면 그 구멍이 조금은 메워질 거라고 하셨다. 그러니까, 엄마, 이 상은 엄마를 위한 거다. 이 상을 언니의 영정 사진 옆에 놓으면, 엄마의 구멍이 곧 메워질 거라고 믿는다. 그리고 제 파트너 패트릭에게도 감사드린다. 정말 최고다"라고 소감을 밝혔다.

이날 서희제는 금종상을 수상해 상금 전액을 화롄에 기부하며 사회에 기여하겠다고 밝혔다.

한편 구준엽은 지난 2022년 대만 국민 배우인 서희원과 결혼을 발표해 많은 축하를 받았다. 특히 두 사람은 1998년 1년간 교제했다가 소속사의 반대로 결별, 이후 20년 만에 재회한 운명 같은 서사로 더욱 많은 응원을 받았다.

하지만 서희원은 지난 2월 가족과 함께 일본 여행을 하던 중 독감으로 인한 급성 폐렴으로 갑작스럽게 세상을 떠났다.

서희원이 떠난 뒤 구준엽은 "지금 저는 말로 형언할 수 없는 슬픔과 고통 속에 창자가 끊어질 듯한 아픔의 시간을 지나고 있다. 어떤 말을 할 힘도 없고 하고 싶지도 않았다"며 애통한 심경을 밝히며 아내의 빈소를 지키고 있다.

