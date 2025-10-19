‘유방암 파티 논란’ 더블유코리아, 뒤늦은 사과..“깊이 반성” [전문]…

|
[스포츠조선 박아람 기자] 패션 매거진 더블유 코리아(W Korea)가 유방암 인식 향상을 목적으로 매년 개최해 온 자선 행사에서 '파티 논란'이 불거지자 공식 입장을 내고 사과했다.
입장문에서 더블유 코리아는 "행사 구성과 진행이 캠페인 취지에 부합하지 못했다는 지적을 무겁게 받아들이고 있다"며, "무엇보다 유방암 환우 및 가족분들의 입장을 세심하게 고려하지 못해 불편함과 상처를 드린 점에 대해 깊이 사과드린다"고 밝혔다.
또한 "선한 마음으로 참여해 주신 많은 분들도 논란으로 인해 불편을 겪으셨을 것"이라며 "이번 일을 계기로 행사 기획과 실행 전 과정을 보다 면밀히 재점검하겠다"고 덧붙였다.
그러나 온라인상에서는 행사 구성에 대한 비판과 함께 "화려한 드레스 코드와 파티 분위기의 연예인 친목 모임이 자선 행사와 무슨 관련이 있냐"는 지적이 이어졌다. 반면 "목적이 선한 만큼 기부금 규모나 형식만으로 모든 의미를 평가해선 안 된다"는 반론도 있었다.
더블유 코리아는 "비판과 지적을 토대로 부족한 부분을 계속 살펴 나가겠다"며, "캠페인의 진심이 퇴색되지 않도록 노력하겠다"고 밝혔다.
다음은 전문
더블유 코리아입니다.
'유방암 인식 향상 캠페인: Love Your W'는 2006년 시작된 캠페인으로, 20년 동안 유방암 조기 검진의 중요성을 알리고자 노력해 왔습니다.
그러나 지난 10월 15일 행사는 캠페인 취지에 비추어 볼 때 구성과 진행이 적절치 않았다는 지적이 있었고, 저희는 이를 무겁게 받아들이고 있습니다.
무엇보다, 유방암 환우 및 가족분들의 입장을 세심하게 고려하지 못하여 불편함과 상처를 드리게 된 점에 대해 깊은 사과의 말씀을 올립니다.
또한 캠페인 취지에 공감하며 선한 마음으로 참여해 주신 많은 분들이 논란으로 불편함을 겪으셨을 것을 생각하면 송구할 따름입니다.
이번 행사로 상심하셨을 모든 분들의 마음을 생각하며,
저희의 부족함을 돌아보고 있습니다.
지난 세월 동안 이 캠페인의 핵심에는 유방암 조기 발견의 중요성을 알리고 저소득층 수술 치료비를 지원하는 한국유방건강재단의 활동, 또 그 활동을 후원하기 위해 따뜻한 관심을 보여준 분들의 지지가 있었습니다.
그들의 애정 어린 진심이 빛을 잃지 않도록, 여러 비판과 지적을 토대로 부족한 부분에 대해 계속해서 살펴 나가겠습니다. 이번 일을 계기로 행사 기획과 실행의 전 과정을 보다 면밀히 재점검하겠습니다.
감사합니다.
더블유 코리아 드림