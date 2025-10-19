새신랑 권율, 신혼집 냉장고 어떻길래…윤남노 "나도 결혼하고파" 부러움 …

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 권율이 냉장고를 공개한다.
이어 권율과 김재욱의 특별한 인연이 밝혀져 흥미를 더한다. 평소 미식가로 알려진 권율은 "어머니가 한식당을 20년째 운영 중이다"라며 남다른 '먹수저 DNA'를 자랑한다. 그러자 김재욱이 "오래전부터 다녔던 단골 식당이 알고 보니 권율형 어머님 가게였다"고 털어놔 모두를 깜짝 놀라게 한다. 이에 권율은 "정작 나는 식당 메뉴를 못 먹는다", "손 많이 안 가는 메뉴들로만 해주신다"라며 너스레를 떨어 모두를 폭소케한다.
새신랑 권율의 냉장고가 공개되자 스튜디오는 감탄으로 물든다. 문을 여는 순간 깔끔하게 정돈된 수납과 음료 디스펜서가 눈에 들어오고, 신혼의 따뜻한 분위기가 물씬 풍기는 냉장고에 윤남노는 "나도 결혼하고 싶다"며 부러움을 감추지 못한다. 여기에 부모님의 손길이 닿은 식재료들도 곳곳에서 발견되는데. 특히 특이한 이력을 지닌 권율 아버지표 식재료의 정체도 공개된다고 해 기대를 모은다.
