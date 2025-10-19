배정남, 반려견 벨 화장터에서 오열 "이제 진짜 아프지 마" ('미우새')

기사입력 2025-10-19 16:28


배정남, 반려견 벨 화장터에서 오열 "이제 진짜 아프지 마" ('미우새'…

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 배정남이 반려견 벨과 마지막 인사를 나누며 눈물을 쏟았다.

19일 SBS '미운 우리 새끼'는 '고마워 사랑해. 배정남, 벨과 마지막 인사 나누며 흘리는 눈물' 선공개 영상을 게재했다.

영상에서 배정남은 깊은 잠에 빠진 벨과 마지막 인사를 나눴다. 퉁퉁 부은 눈으로 벨을 바라보던 그는 "미안하다. 아빠가. 잘 살게. 고마워. 사랑해"라며 눈물을 흘렸다. 이어 "가서 푹 쉬어. 아프지 말고. 이제 진짜로 아프지 마. 나한테 와줘서 고마워. 아빠가 많이 사랑한다"며 오열했다.

이후 화장하러 가는 벨을 힘겹게 따라선 배정남은 다시 한번 무너지며 눈물을 쏟았다. 하염없이 벨을 쓰다듬으며 눈물을 흘린 그는 "편히 쉬어라. 고생 많았다"고 말했다.


배정남, 반려견 벨 화장터에서 오열 "이제 진짜 아프지 마" ('미우새'…
이를 지켜보던 모벤저스 역시 눈물을 흘렸다.

한편 배정남의 반려견 벨은 지난달 29일 예기치 못한 심장마비로 세상을 떠났다. 급성 디스크로 전신마비 판정을 받았지만, 1년 7개월간 재활 끝에 기적을 보여줬던 벨. 배정남과 벨은 세상에서 하나뿐인 가족이었기에 소식을 접한 배우 동료들과 누리꾼들은 더욱 안타까워하며 깊은 애도를 표했다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

솔비, 2300만원 작품 탄생..전현무·유진도 반한 '진짜 화가' 됐다 ('백반기행')

2.

"드레스 입은 여성 보인다"..전현무, 드디어 미래의 신부 발견 ('사당귀')

3.

미자, ♥김태현과 2세 포기하더니..우울증 고백 "죽을 생각만 했다"

4.

[종합]윤두준 빠지고 용준형 등장…하이라이트 팬들 뿔났다(전문)

5.

유명 트럼펫 연주자 안모 씨, 주차장서 숨진 채 발견

연예 많이본뉴스
1.

솔비, 2300만원 작품 탄생..전현무·유진도 반한 '진짜 화가' 됐다 ('백반기행')

2.

"드레스 입은 여성 보인다"..전현무, 드디어 미래의 신부 발견 ('사당귀')

3.

미자, ♥김태현과 2세 포기하더니..우울증 고백 "죽을 생각만 했다"

4.

[종합]윤두준 빠지고 용준형 등장…하이라이트 팬들 뿔났다(전문)

5.

유명 트럼펫 연주자 안모 씨, 주차장서 숨진 채 발견

스포츠 많이본뉴스
1.

한화 숨통을 끊지 못한, 구자욱 허망한 횡사...선수 잘못이냐, 코치 잘못이냐 [PO2 현장]

2.

"I am happy" 김혜성, 그 끈질긴 생존 능력 WS도? 로버츠는 딱 하나만 본다...대주자가 얼마나 중요할지

3.

퇴출 외인→김연경 대신할 에이스 변신! 4년만에 확 달라진 '파워풀' 레베카 "내 점수는 80점, 에너지는 95점…배구 향한 '갈증' 다르다" [인터뷰]

4.

이 조합 11실점 누가 알았겠나…와이스 4이닝 충격 강판, '역대 최강' 33승 듀오 무너졌다 [PO2]

5.

피치클락 신경전의 진실. 폰세, 관련 규정 몰랐다 → 구자욱 어리둥절 "선수협에서도 다 이야기 된 내용.. 기분 썩 좋지 않았다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.