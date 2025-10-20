윤현민 '유승호 닮은' 이복동생과 눈물..결혼식 축가 부르다 '울컥' ('미우새')

기사입력 2025-10-20


윤현민 '유승호 닮은' 이복동생과 눈물..결혼식 축가 부르다 '울컥' (…

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 윤현민의 이복동생이 처음으로 공개됐다.

19일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 이복동생의 결혼식 축가를 맡은 윤현민의 모습이 그려졌다.

이날 윤현민은 턱시도를 말끔하게 차려입은 이복동생을 보며 "잘생겼네. 살 많이 빠졌다. 멋있다"며 칭찬했다. 이어 동생 부부를 위해 준비한 커플티와 용돈 봉투를 선물로 건넸고, 이복동생은 "너무 두껍다"며 고마워했다.

이어 결혼식이 시작됐고, 신랑이 입장하자 윤현민은 뭉클한 표정을 감추지 못했다. 애틋한 눈빛으로 이복동생을 바라보던 그는 "괜히 슬프다"고 말했다. 큰형의 축사와 성혼 선언문 낭독이 끝난 후 윤현민이 축사를 위해 나섰다. 그는 "경민이 둘째 친형"이라고 자기소개를 했다.

이를 본 신동엽은 "인상적인 게 엄밀히 따지면 이복형제인데 현민이가 '친형'이라고 말하는데 그 마음을 표현하는 게 참 예쁘다고 생각했다"며 감동했다.

이후 윤현민은 "우리 가족과 형제에게 뜻깊은 축가였으면 좋겠다고 생각해서 선곡한 노래다. 돌아가신 아버지의 애창곡을 선곡했다"며 "아버지가 살아계셨다면 동생 부부를 위해 불러주시지 않을까 싶어서 선곡했다. 아버지 대신 진심을 다해 부르겠다"며 안치환의 '내가 만일'을 열창했다. 형의 열창에 이복동생은 눈물을 보였고, 울컥한 윤현민도 눈시울을 붉혔다.


윤현민 '유승호 닮은' 이복동생과 눈물..결혼식 축가 부르다 '울컥' (…
앞서 윤현민은 이복동생에 대해 "아무래도 아버지가 재혼하시고 생긴 동생이니까 약간 아픈 손가락"이라고 표현했다. 그는 "친가 제사에서 동생을 처음 봤다. 그때 아버지가 내 동생이라고 알려줘서 처음 알았다"며 "드라마 같은 데서는 그런 장면 나오면 충격받지 않냐. 근데 아버지가 설명도 잘해줘서 물 흐르듯 자연스럽게 동생으로 받아들였다. 애틋하다"고 말했다.

또 윤현민은 "동생이 진짜 잘생겼다. 사실 나랑 옆에 서면 동생이 더 배우 같다. 유승호 씨를 닮았다"며 '동생 바보' 면모를 드러냈다. 그러면서 "아버지 돌아가셨을 때 상주 역할을 하니까 삼 형제가 서 있었다. 난 형과 어머니가 같고, 동생은 이복동생인데 손님들이 절하고 인사할 때 조심스럽게 '현민아, 그러면 형님이 그쪽이고 너랑 동생이 이쪽이야?'라고 질문했다. 친형은 되게 못생겼다. 사실 남자답게 생겼다"고 전했다.

