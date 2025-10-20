'써니' 박진주, 11월 결혼한다 “오랜 신뢰 쌓은 비연예인과 새출발”

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 박진주가 오는 11월의 신부가 된다.

소속사 프레인TPC는 20일 공식입장을 통해 "박진주 배우가 오랜 기간 깊은 신뢰를 쌓아온 분과 서로의 인생을 함께하기로 약속했다"고 밝혔다. 결혼식은 11월 30일 서울 모처에서 양가 가족과 가까운 지인만 참석한 가운데 비공개로 진행될 예정이다.

예비신랑은 비연예인으로 알려졌으며, 프레인TPC 측은 "조용히 식을 올리고자 하는 두 사람의 뜻을 존중해주시길 부탁드린다"고 전했다.

박진주는 결혼 이후에도 배우로서의 활동을 이어갈 예정이다.

소속사는 "결혼 후에도 변함없이 좋은 작품과 연기로 찾아뵐 예정"이라며 "새로운 출발을 앞둔 박진주 배우에게 따뜻한 축하와 응원을 부탁드린다"고 전했다.

한편, 박진주는 영화 '써니'로 데뷔해 개성 있는 연기와 인간미 넘치는 매력으로 사랑받았다. 최근에는 예능과 광고 등 다양한 분야에서도 활약하며 대중의 많은 사랑을 받고 있다.

