신작 오픈월드 액션 RPG '일곱 개의 대죄: 오리진', 24일까지 CB…

신작 오픈월드 액션 RPG '일곱 개의 대죄: 오리진', 24일까지 CBT 참가자 추가 모집

기사입력 2025-10-20 16:00


넷마블은 신작 오픈월드 액션 RPG '일곱 개의 대죄: Origin(오리진)'의 비공개 시범 테스트(CBT) 참가자를 추가 모집한다고 20일 밝혔다.

넷마블은 지난 8월 19일부터 10월 19일까지 글로벌 이용자 대상으로 '일곱 개의 대죄: Origin' CBT 참가자를 모집한 바 있다. 모집이 마감된 이후에도 참가를 희망하는 이용자들의 요청이 이어져, 추가 참가자 모집을 결정했다고 넷마블은 전했다.

참가를 원하는 이는 '일곱 개의 대죄: Origin' 디스코드에서 'EXTRA LUCKY-CBT 이벤트 채널'에 사전등록 완료 스크린샷과 함께 기대평을 24일까지 남기면 된다. 당첨자에게는 이메일로 개별 안내될 예정이다.

CBT는 30일부터 11월 5일까지 진행되며, PS5(플레이스테이션5) 또는 스팀(PC) 중 한 플랫폼을 선택해 체험할 수 있다. 이번 CBT에서는 '일곱 개의 대죄: Origin'의 광활한 오픈월드에서 펼쳐지는 모험과 함께 붉은 마신·회색 마신과의 전투, 페르젠 광산, 벨라토 이벤트 등 다양한 콘텐츠를 직접 체험할 수 있다. 언어는 한국어, 일본어, 영어를 지원한다.

전세계 누적 판매 5500만 부 이상을 기록한 인기 만화 '일곱 개의 대죄' IP를 기반으로 한 오픈월드 액션 RPG인 '일곱 개의 대죄: Origin'에서는 브리타니아 대륙을 자유롭게 탐험하고, 위기 상황에서 영웅을 교체하는 태그 전투, 영웅들의 강력한 합기, 무기와 영웅 조합에 따라 무한히 변화하는 액션을 즐길 수 있다고 회사측은 전했다.

내년 1월 28일 콘솔과 PC, 모바일 플랫폼으로 글로벌 동시 출시되며, 콘솔 버전은 PS5, PC 버전은 스팀을 통해 만나볼 수 있다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

