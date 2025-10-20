정지선, 집에 1억짜리 술만 두 병…김숙 "너 2억 있는 거야?" 경악

[스포츠조선 이우주 기자] 중식 셰프 정지선이 어마어마한 가격의 술을 공개했다.

20일 유튜브 채널 '김숙티비'에서는 '1억짜리 술이라고!? 정지선 셰프의 금보따리 술찬장 대공개! 술 추천까지'라는 제목의 영상이 게재됐다.

정지선 셰프의 집에 간 김숙은 "셰프님 집에 가면 요리를 어떻게 하는지, 주방을 보거나 조미료 뭐 갖고 있는지 이런 걸 보지 않냐. 아니다. 이 분은 술 전문가"라고 밝혔다. 실제로 정지선의 메인 수납장과 방 곳곳에는 다양한 종류의 술이 한 가득 있었다. 선반 하나에만 무려 300병의 술이 있는 정지선은 신기하고 비싼 술들을 하나씩 꺼내 소개시켜줬다.

정지선은 "최근에 받은 건데 저게 400만 원이라더라"라고 말해 김숙의 관심을 모았다. 이에 정지선은 여러 종류의 위스키를 꺼냈다. 하지만 김숙은 "이게 400만 원이라고? 왜? 눈탱이 맞은 거 아니냐"고 의심했다. 정지선은 "저도 들은 거다. 정확히는 모르겠다"며 "이거는 350 만 원이다. 돼지띠를 상장하는 술"이라고 또 다른 술을 꺼냈다.

그러나 김숙은 "내가 보기에 눈탱이를 맞았다"며 400만 원 술의 가격을 찾아봤다. 김숙이 찾은 가격은 40만 원 후반대. 이에 김숙은 다른 술들의 가격도 의심하며 가격을 찾아봤다.


350만 원짜리 술은 정지선이 직접 산 거라고. 해당 술의 이름은 옥새주였다. 정지선은 "술 아래에 도장이 있어서 옥새주"라며 "닭띠가 제일 비싸다. 닭띠가 700만 원이라더라"라고 밝혀 김숙을 또 한번 놀라게 했다. 가격을 찾아본 제작진 역시 "댓글에는 '억 소리 난다'더라"라고 말했고 김숙은 "하나 건졌다. 너 그럼 2억 있는 거냐. 지선아 축하한다"며 깜짝 놀랐다.

심지어 정지선은 쥐띠 술을 하나 더 갖고 있었다. 김숙은 "이거 눈탱이 맞으면 어떠냐. 이거 두 개 있으면 된다"며 "방송 나오면 팔라고 연락 올 수도 있다. 그럼 팔 거냐. '2억에 사겠다' 하면 팔 거냐"고 물었다. 이에 정지선은 "안 팔 거다. 그만큼의 가치가 있다. 금문 규량주 주창 가서 공장에 갔는데 공장에서도 못 구한다더라"라고 단호하게 말했다.

이에 김숙은 "너무 기분 좋아서 술을 마시고 싶은데 술이 딱 이 술밖에 없다. 그러면 어떡할 거냐"고 물었고 정지선은 "그럼 깔 것"이라 말해 김숙을 놀라게 했다.


정지선은 "술이 너무 많으니까 정리해야겠다 싶다. 저는 마시면 또 생기겠거니 한다"고 했지만 김숙은 "정신차려라. 1억이다. 억 소리 난다 하지 않았냐"고 정지선을 말렸다.

