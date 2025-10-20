정지선, 집에 1억짜리 술만 두 병…김숙 "너 2억 있는 거야?" 경악

|
[스포츠조선 이우주 기자] 중식 셰프 정지선이 어마어마한 가격의 술을 공개했다.
정지선은 "최근에 받은 건데 저게 400만 원이라더라"라고 말해 김숙의 관심을 모았다. 이에 정지선은 여러 종류의 위스키를 꺼냈다. 하지만 김숙은 "이게 400만 원이라고? 왜? 눈탱이 맞은 거 아니냐"고 의심했다. 정지선은 "저도 들은 거다. 정확히는 모르겠다"며 "이거는 350 만 원이다. 돼지띠를 상장하는 술"이라고 또 다른 술을 꺼냈다.
그러나 김숙은 "내가 보기에 눈탱이를 맞았다"며 400만 원 술의 가격을 찾아봤다. 김숙이 찾은 가격은 40만 원 후반대. 이에 김숙은 다른 술들의 가격도 의심하며 가격을 찾아봤다.
심지어 정지선은 쥐띠 술을 하나 더 갖고 있었다. 김숙은 "이거 눈탱이 맞으면 어떠냐. 이거 두 개 있으면 된다"며 "방송 나오면 팔라고 연락 올 수도 있다. 그럼 팔 거냐. '2억에 사겠다' 하면 팔 거냐"고 물었다. 이에 정지선은 "안 팔 거다. 그만큼의 가치가 있다. 금문 규량주 주창 가서 공장에 갔는데 공장에서도 못 구한다더라"라고 단호하게 말했다.
이에 김숙은 "너무 기분 좋아서 술을 마시고 싶은데 술이 딱 이 술밖에 없다. 그러면 어떡할 거냐"고 물었고 정지선은 "그럼 깔 것"이라 말해 김숙을 놀라게 했다.
정지선은 "술이 너무 많으니까 정리해야겠다 싶다. 저는 마시면 또 생기겠거니 한다"고 했지만 김숙은 "정신차려라. 1억이다. 억 소리 난다 하지 않았냐"고 정지선을 말렸다.
