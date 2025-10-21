'엄태웅♥' 윤혜진, AI 가짜영상에 뒤통수 맞았다..."무섭고 충격적"

기사입력 2025-10-21 18:13


'엄태웅♥' 윤혜진, AI 가짜영상에 뒤통수 맞았다..."무섭고 충격적"

[스포츠조선 김수현기자] 전 발레리나 출신 윤혜진이 AI 영상을 올렸다가 깜짝 놀랐다.

21일 윤혜진은 1980년대를 배경으로 한 다양한 뉴스 영상들을 SNS에 리그램하며 팬들과 공유했다.

풋풋한 그때 그 시절 감성이 느껴지는 영상이 공감을 자아내길 바랐던 윤혜진이지만 팬으로부터 "AI예요"라는 제보를 받고 깜짝 놀랐다.

윤혜진은 "진짜요? 너무 무섭다... 충격적. 역시나 난 여러모로 AI는 진짜 별로다"라며 학을 뗐다.

한편 윤혜진은 지난 2013년 가수 겸 배우 엄정화의 남동생인 배우 엄태웅과 결혼해 슬하에 엄지온 양을 두고 있다.

엄태웅은 최근 웨이브 시리즈 '아이 킬 유', 영화 '마지막 숙제' 등을 통해 약 9년 만에 복귀했다.

shyun@sportschosun.com

