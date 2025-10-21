"아조씨 ♥추성훈 맞장"..야노시호 '아줌마' 유튜브 시작 '부부 유튜버 탄생'

기사입력 2025-10-21 23:04


"아조씨 ♥추성훈 맞장"..야노시호 '아줌마' 유튜브 시작 '부부 유튜버…

[스포츠조선 이유나 기자] 격투기 선수 출신 방송인 추성훈의 아내이자 일본 톱모델 야노시호가 유튜브 채널을 개설했다.

21일 공개된 야노시호 채널에는 예고편 영상이 공개됐다.

야노시호의 호탕한 웃음과 함께 편집된 영상에는 "이상한 아줌마" "리치 아줌마" 등의 수식어가 달렸고, 엄마의 과도한 액션에 딸 사랑이도 고개를 절레절레하는 모습이 공개돼 웃음을 안겼다.

이어 야노시호는 현재 보유중인 차도 공개했다. 포르쉐 한대와 벤츠 한대.


"아조씨 ♥추성훈 맞장"..야노시호 '아줌마' 유튜브 시작 '부부 유튜버…
마지막으로 야노시호는 "내꺼는 내꺼, 니꺼도 내꺼"라고 말하며 추성훈을 향한 도발적인 말로 웃음을 안겼다.

야노시호의 유튜브 채널은 오는 24일 오후 6시 첫 공개된다.

lyn@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'10대 딸에 뜨거운 물 붓고 폭행 사망" 40대 여가수, 결국 구속 기소

2.

‘이혼’ 함소원·진화, 또 재결합설…딸과 한국 놀이공원 데이트 포착

3.

[SC이슈] 방송가 예의주시..'사생활 의혹' 폭로된 이이경에 고정프로그램들 '난감'

4.

[SCin스타] "정중히 거절" 이효리, 결국 신념 꺾었다..'세상에 하나뿐'인 선물받아

5.

야노시호, '195만' 추성훈 따라 유튜브 오픈… 부부싸움 부른 집까지 공개할까?

연예 많이본뉴스
1.

'10대 딸에 뜨거운 물 붓고 폭행 사망" 40대 여가수, 결국 구속 기소

2.

‘이혼’ 함소원·진화, 또 재결합설…딸과 한국 놀이공원 데이트 포착

3.

[SC이슈] 방송가 예의주시..'사생활 의혹' 폭로된 이이경에 고정프로그램들 '난감'

4.

[SCin스타] "정중히 거절" 이효리, 결국 신념 꺾었다..'세상에 하나뿐'인 선물받아

5.

야노시호, '195만' 추성훈 따라 유튜브 오픈… 부부싸움 부른 집까지 공개할까?

스포츠 많이본뉴스
1.

사실상 1+1, 내일 없는 도박같은 승부수였다...'불펜' 문동주, 한화를 또 살렸다 [PO3 핫포커스]

2.

삼성 4차전 총력전? 한화도 마찬가지...김경문 감독 "외국인 선수(폰세) 볼 수도" [PO3 현장]

3.

벼랑 끝 몰린 박진만 감독 "5차전 가기 위해 모든 걸 쏟아붓겠다. 가라비토 투입도 고민하겠다" [PO3 현장]

4.

도박사들은 "LAD 우승한다"는데, 통계는 TOR 편...오타니 토론토전 타율 0.538 '천적', 로저스센터 '야유' 견뎌낼까

5.

폰세 울렸던 '미친 선수', 이번에는 류현진까지 무너트렸다…PS 2호 대포 폭발

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.