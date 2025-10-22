‘불꽃 파이터즈 VS 대학야구 올스타’…SBS Plus 특집 야구 단독 …

[스포츠조선 조민정 기자] SBS Plus가 '특집 야구 생중계-불꽃 파이터즈 VS 대학야구 올스타' 경기를 단독 생중계한다.
이번 다섯 번째 특집 야구 생중계는 대학야구 에이스들이 총출동하는 역대급 올스타 라인업으로 일찌감치 야구팬들의 기대를 한 몸에 받고 있다. 특히 '동의과학대학교전'에서 아쉬운 석패를 맛본 염종석 감독이 이번엔 '대학야구 올스타'팀의 수장으로 복수전에 나선다. 상대는 김성근 감독이 이끄는 '불꽃 파이터즈'다. 앞서 네 번의 생중계 모두 꿀잼 공식으로 입소문을 탔던 SBS Plus '특집 야구'는 이번에도 화끈한 승부와 명장면을 예고한다.
경기는 고척 스카이돔에서 펼쳐지며, SBS Plus 공식 유튜브 채널로 예고 영상이 공개돼 본방사수 열기를 달구고 있다. "안방에서 따뜻하게 볼 수 있어서 좋다", "이번에도 재방 삼방까지 챙기겠다" 등 뜨거운 시청 인증 댓글도 쏟아지고 있다.
SBS Plus '특집 야구 생중계'는 11월 2일 일요일 오후 2시 불꽃 파이터즈와 대학야구 올스타의 맞대결을 단독으로 전할 예정이다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com