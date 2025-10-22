‘불꽃 파이터즈 VS 대학야구 올스타’…SBS Plus 특집 야구 단독 생중계

기사입력 2025-10-22 09:04


‘불꽃 파이터즈 VS 대학야구 올스타’…SBS Plus 특집 야구 단독 …

[스포츠조선 조민정 기자] SBS Plus가 '특집 야구 생중계-불꽃 파이터즈 VS 대학야구 올스타' 경기를 단독 생중계한다.

이번 다섯 번째 특집 야구 생중계는 대학야구 에이스들이 총출동하는 역대급 올스타 라인업으로 일찌감치 야구팬들의 기대를 한 몸에 받고 있다. 특히 '동의과학대학교전'에서 아쉬운 석패를 맛본 염종석 감독이 이번엔 '대학야구 올스타'팀의 수장으로 복수전에 나선다. 상대는 김성근 감독이 이끄는 '불꽃 파이터즈'다. 앞서 네 번의 생중계 모두 꿀잼 공식으로 입소문을 탔던 SBS Plus '특집 야구'는 이번에도 화끈한 승부와 명장면을 예고한다.

경기는 고척 스카이돔에서 펼쳐지며, SBS Plus 공식 유튜브 채널로 예고 영상이 공개돼 본방사수 열기를 달구고 있다. "안방에서 따뜻하게 볼 수 있어서 좋다", "이번에도 재방 삼방까지 챙기겠다" 등 뜨거운 시청 인증 댓글도 쏟아지고 있다.

SBS Plus '특집 야구 생중계'는 11월 2일 일요일 오후 2시 불꽃 파이터즈와 대학야구 올스타의 맞대결을 단독으로 전할 예정이다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유재석이 무슨 죄..조세호→이이경 '측근 사생활 논란'에 곤혹 [SC이슈]

2.

야노시호, '195만' 추성훈 따라 유튜브 오픈… 부부싸움 부른 집까지 공개할까?

3.

장윤정, ♥도경완과 갈등 입열었다 "내 출연료 양보…스트레스 나한테 풀고 밀어내"[SC리뷰]

4.

이이경 사생활 폭로자, 돌연 사과 "AI 사진 장난...관심 받을 줄 몰랐다" [공식]

5.

김준호, 신혼 3개월만 폭탄발언 “다시 태어나면 ♥김지민과 결혼 안해”

연예 많이본뉴스
1.

유재석이 무슨 죄..조세호→이이경 '측근 사생활 논란'에 곤혹 [SC이슈]

2.

야노시호, '195만' 추성훈 따라 유튜브 오픈… 부부싸움 부른 집까지 공개할까?

3.

장윤정, ♥도경완과 갈등 입열었다 "내 출연료 양보…스트레스 나한테 풀고 밀어내"[SC리뷰]

4.

이이경 사생활 폭로자, 돌연 사과 "AI 사진 장난...관심 받을 줄 몰랐다" [공식]

5.

김준호, 신혼 3개월만 폭탄발언 “다시 태어나면 ♥김지민과 결혼 안해”

스포츠 많이본뉴스
1.

사실상 1+1, 내일 없는 도박같은 승부수였다...'불펜' 문동주, 한화를 또 살렸다 [PO3 핫포커스]

2.

삼성 4차전 총력전? 한화도 마찬가지...김경문 감독 "외국인 선수(폰세) 볼 수도" [PO3 현장]

3.

벼랑 끝 몰린 박진만 감독 "5차전 가기 위해 모든 걸 쏟아붓겠다. 가라비토 투입도 고민하겠다" [PO3 현장]

4.

"韓 축구+K리그+심판에 대해 말하겠다" 기다려지는 EPL 감독의 폭탄 발언 예고...전북 우승시킨 포옛 아직은 잠잠 "한국 환상적"

5.

도박사들은 "LAD 우승한다"는데, 통계는 TOR 편...오타니 토론토전 타율 0.538 '천적', 로저스센터 '야유' 견뎌낼까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.