'끝까지 스릴러' 28기 돌싱…MC 송해나도 "무서워, 살기가 느껴진다" 안절부절 "대놓고 싸우네"(나는솔로)

기사입력 2025-10-22 09:58


'끝까지 스릴러' 28기 돌싱…MC 송해나도 "무서워, 살기가 느껴진다"…

[스포츠조선 고재완 기자] '나는 SOLO'(나는 솔로) 28기에서 3MC 데프콘-이이경-송해나도 '역대급'으로 긴장한 충격의 데이트 상황이 발발한다.

22일 밤 10시 30분 방송하는 SBS Plus와 ENA의 리얼 데이팅 프로그램 '나는 SOLO'에서는 '연프(연애 프로그램)'가 '스릴러'로 장르가 바뀐 '솔로나라 28번지'의 데이트 현장이 공개된다.

이날 '다대일 데이트'에 돌입한 한 솔로녀는 상대 솔로남에게 "(데이트 상대로) 선택하고 싶은 사람이 여기 왔냐?", "오늘 선택한 분이 누군지 말씀해주시면 안 되냐?"고 묻는다. 그러나 상대 솔로남의 답을 들은 솔로녀는 갑자기 굳은 표정을 짓고, 이를 지켜보던 3MC는 "어떡해!", "무서워"라고 입을 모은다. 마치 스릴러 영화의 한 장면을 보는 듯한 '극한 텐션' 속, 송해나는 "정말 무서운 표정이다. 살기가 느껴진다"면서 계속 안절부절 못한다. 데프콘 역시 "이건 '너 죽을래?' 이런 느낌이랄까?"라고 화면 밖까지 얼려버릴 냉기류에 벌벌 떠는 모습을 보인다. 이후로도 이 솔로녀는 "말 끝나고 대답 해주면 안 되냐?", "뭘 얘기할 때 왜 이렇게 우기시냐?"고 다그쳐 상대 솔로남을 궁지로 몰아넣는다.


'끝까지 스릴러' 28기 돌싱…MC 송해나도 "무서워, 살기가 느껴진다"…

'끝까지 스릴러' 28기 돌싱…MC 송해나도 "무서워, 살기가 느껴진다"…

'끝까지 스릴러' 28기 돌싱…MC 송해나도 "무서워, 살기가 느껴진다"…
더욱이, 또 다른 솔로녀도 상대 솔로남에게 "지금 난 1 아니면 0이다. 말 똑바로 하라고 했잖아. 장난 아니야"라고 살벌하게 경고해 '다대일 데이트' 현장을 얼어붙게 만든다. 사랑의 스파크 대신 갈등의 불꽃이 점화된 '역대급 데이트' 상황에 데프콘은 "리얼하다, 진짜…"라며 말을 잇지 못한다. 송해나는 "남녀가 이렇게 대놓고 싸우는 것도 처음"이라고 '나는 SOLO' 역사상 처음 일어난 '데이트 대참사'에 혀를 내두른다. 과연 '솔로나라 28번지' 데이트에서 무슨 일이 벌어진 것인지 폭풍 관심이 쏠린다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유재석이 무슨 죄..조세호→이이경 '측근 사생활 논란'에 곤혹 [SC이슈]

2.

장윤정, ♥도경완과 갈등 입열었다 "내 출연료 양보…스트레스 나한테 풀고 밀어내"[SC리뷰]

3.

김준호, 신혼 3개월만 폭탄발언 “다시 태어나면 ♥김지민과 결혼 안해”

4.

이이경 사생활 폭로자, 돌연 사과 "AI 사진 장난...관심 받을 줄 몰랐다" [공식]

5.

김광규-김완선, 환갑 앞두고 핑크빛 기류…플러팅에 커플 탄생 임박?(라스)

연예 많이본뉴스
1.

유재석이 무슨 죄..조세호→이이경 '측근 사생활 논란'에 곤혹 [SC이슈]

2.

장윤정, ♥도경완과 갈등 입열었다 "내 출연료 양보…스트레스 나한테 풀고 밀어내"[SC리뷰]

3.

김준호, 신혼 3개월만 폭탄발언 “다시 태어나면 ♥김지민과 결혼 안해”

4.

이이경 사생활 폭로자, 돌연 사과 "AI 사진 장난...관심 받을 줄 몰랐다" [공식]

5.

김광규-김완선, 환갑 앞두고 핑크빛 기류…플러팅에 커플 탄생 임박?(라스)

스포츠 많이본뉴스
1.

사실상 1+1, 내일 없는 도박같은 승부수였다...'불펜' 문동주, 한화를 또 살렸다 [PO3 핫포커스]

2.

삼성 4차전 총력전? 한화도 마찬가지...김경문 감독 "외국인 선수(폰세) 볼 수도" [PO3 현장]

3.

"韓 축구+K리그+심판에 대해 말하겠다" 기다려지는 EPL 감독의 폭탄 발언 예고...전북 우승시킨 포옛 아직은 잠잠 "한국 환상적"

4.

"스피드 올라오는게 다르다." 한화,삼성 잘친다고 걱정하는 LG '복덩이' 포수. 청백전 직접 공 받아본 결과는 기대 이상[잠실 인터뷰]

5.

[UCL리뷰]'두에 멀티골' PSG, 레버쿠젠 원정 7대2 대승! 이강인 30분 출전

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.