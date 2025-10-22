'끝까지 스릴러' 28기 돌싱…MC 송해나도 "무서워, 살기가 느껴진다"…

22일 밤 10시 30분 방송하는 SBS Plus와 ENA의 리얼 데이팅 프로그램 '나는 SOLO'에서는 '연프(연애 프로그램)'가 '스릴러'로 장르가 바뀐 '솔로나라 28번지'의 데이트 현장이 공개된다.
이날 '다대일 데이트'에 돌입한 한 솔로녀는 상대 솔로남에게 "(데이트 상대로) 선택하고 싶은 사람이 여기 왔냐?", "오늘 선택한 분이 누군지 말씀해주시면 안 되냐?"고 묻는다. 그러나 상대 솔로남의 답을 들은 솔로녀는 갑자기 굳은 표정을 짓고, 이를 지켜보던 3MC는 "어떡해!", "무서워"라고 입을 모은다. 마치 스릴러 영화의 한 장면을 보는 듯한 '극한 텐션' 속, 송해나는 "정말 무서운 표정이다. 살기가 느껴진다"면서 계속 안절부절 못한다. 데프콘 역시 "이건 '너 죽을래?' 이런 느낌이랄까?"라고 화면 밖까지 얼려버릴 냉기류에 벌벌 떠는 모습을 보인다. 이후로도 이 솔로녀는 "말 끝나고 대답 해주면 안 되냐?", "뭘 얘기할 때 왜 이렇게 우기시냐?"고 다그쳐 상대 솔로남을 궁지로 몰아넣는다.
더욱이, 또 다른 솔로녀도 상대 솔로남에게 "지금 난 1 아니면 0이다. 말 똑바로 하라고 했잖아. 장난 아니야"라고 살벌하게 경고해 '다대일 데이트' 현장을 얼어붙게 만든다. 사랑의 스파크 대신 갈등의 불꽃이 점화된 '역대급 데이트' 상황에 데프콘은 "리얼하다, 진짜…"라며 말을 잇지 못한다. 송해나는 "남녀가 이렇게 대놓고 싸우는 것도 처음"이라고 '나는 SOLO' 역사상 처음 일어난 '데이트 대참사'에 혀를 내두른다. 과연 '솔로나라 28번지' 데이트에서 무슨 일이 벌어진 것인지 폭풍 관심이 쏠린다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com