이찬원, 팬들에 받은 받은 쪽지 속 놀라운 내용.."손녀 프로필 있어" ('슈돌')

기사입력 2025-10-22 14:06


이찬원, 팬들에 받은 받은 쪽지 속 놀라운 내용.."손녀 프로필 있어" …

[스포츠조선 조윤선 기자] 이찬원이 '슈돌' 합류를 예약한다.

오늘(22일) 방송되는 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'(연출 김영민, 이하 '슈돌')594회는 '대상 삼촌이 놀러 왔어요' 편으로, 3MC 박수홍, 최지우, 안영미와 슈퍼맨 김준호가 함께한다.

은우, 정우를 만나러 '슈돌'을 방문한 이찬원은 결혼을 하기도 전에 '슈돌' 합류 계획을 세워 눈길을 끈다. 이찬원은 "난 무조건 결혼할 거야"라며 "청순한 스타일이 좋다"라고 이상형을 밝혀 관심을 모은다. 이어 이찬원은 "자식은 둘 이상 낳고 싶다"며 "첫째는 딸, 둘째는 아들"이라고 구체적인 자녀 계획을 밝힌 후 "아기 낳으면 '슈돌 합류해야지"라고 결혼부터 육아까지 상상의 나래를 펼쳐 웃음을 자아낸다.

특히 이찬원의 결혼을 위해 팬들까지 발벗고 나서고 있다고. 이찬원은 "팬들이 쪽지로 혼처 주선한다"라며 콘서트 도중 팬들이 건네는 편지에 팬들의 손녀 프로필이 담겨 있었다고 고백한다. 이에 안영미는 "저 같아도 그럴 것 같아요"라며 손주 사위가 이찬원이면 좋을 것 같다고 적극적으로 공감한다.


이찬원, 팬들에 받은 받은 쪽지 속 놀라운 내용.."손녀 프로필 있어" …
이찬원은 육아 경험이 없음에도 은우, 정우와 함께 온몸을 다해 놀아주며 '육아 만렙' 스킬을 발휘한다. 특히 정우의 기저귀까지 능숙하게 갈아 모두를 놀라게 한다고. 이에 김준호는 "찬원이가 아기를 너무 잘 본다"라며 감탄을 연발한다. 이에 준비된 아들, 딸 바보의 면모를 보인 이찬원의 육아 스킬에 대한 궁금증이 상승한다.

결혼도 전에 '슈돌' 합류를 예약한 이찬원이 보여줄 육아 만렙 스킬은 오늘 방송되는 '슈돌'에서 만나볼 수 있다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

배우 겸 모델, 500만원 받고 韓여성 팔아넘겨...캄보디아 모집책이었다

2.

김흥국, 정치계와 손절 선언 "필요할 때만 연예인 찾아, 尹 면회 안갔다고 욕만"

3.

'53세' 김승수, 새 사랑♥='6세 연하' 박세리였나..."애기야" 직진 플러팅 ('남겨서 뭐하게')

4.

김재원 아나, 300억 자산가설 입 열었다..."조건만 맞으면 간다" ('유퀴즈')

5.

'42억 집 거주' 전원주, 한달 전기세는 2천원 "검침원이 조사 나와"

연예 많이본뉴스
1.

배우 겸 모델, 500만원 받고 韓여성 팔아넘겨...캄보디아 모집책이었다

2.

김흥국, 정치계와 손절 선언 "필요할 때만 연예인 찾아, 尹 면회 안갔다고 욕만"

3.

'53세' 김승수, 새 사랑♥='6세 연하' 박세리였나..."애기야" 직진 플러팅 ('남겨서 뭐하게')

4.

김재원 아나, 300억 자산가설 입 열었다..."조건만 맞으면 간다" ('유퀴즈')

5.

'42억 집 거주' 전원주, 한달 전기세는 2천원 "검침원이 조사 나와"

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 바이에른 뮌헨 이적' 초대박! "케인과의 재회, 낭만적인 시나리오"→유럽 이적시장 달구는 SON

2.

폰와류 집단 붕괴, 그래도 2승1패...가을 지배하는 신 에이스, 한화에 최동원이 있다

3.

[현장인터뷰]'전설' 황선홍이 보는 이청용 '골프 세리머니' 논란, "축구인으로서 안타깝고 창피하다"

4.

켄 그리피→랜디 존슨→이치로→킹 펠릭스 그리고 칼 롤리…'60홈런' 새 역사에도 "실패한 시즌" 통한의 좌절, 49년 세월 너무 무거웠다 [SC포커스]

5.

SSG 랜더스, 신인 선수 14명과 가족들 초청해 입단식 개최

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.