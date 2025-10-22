[청룡랭킹] 김소현,조이현 서서히 움직이는 팬심! 결과는 아직 모른다

기사입력 2025-10-22 14:08


[청룡랭킹] 김소현,조이현 서서히 움직이는 팬심! 결과는 아직 모른다
출처=김소현 인스타그램

청룡랭킹 10월 투표 마감을 앞둔 22일 오후1시 현재 선두는 47.45%의 득표율을 기록중인 김혜윤이다.

이번 투표 시작부터 40% 이상의 득표율로 선두를 질주하고 있는 김혜윤은 가장 유력한 1위 후보다.

2위는 배우 정수빈이다. 현재 득표율은 24.15%로 하루만에 선두 김혜윤과 격차를 10%이상 좁힌 상황이다.

투표 마감이 가까워질수록 두 후보의 격차는 점점 좁혀지고 있는 가운데 중위권 후보들의 움직임도 심상치가 않다.

특히 3위 자리는 실시간으로 바뀌고 있다. 현재는 배우 김소현이 3.37%의 득표율로 자리하고 있다.

JTBC '굿보이'에서 사격 금메달리스트이자 강력특수팀 경장 지한나 역을 맡은 김소현은 강단 있는 카리스마와 사랑스러운 인간미를 동시에 표현하는 캐릭터를 연기했다.


[청룡랭킹] 김소현,조이현 서서히 움직이는 팬심! 결과는 아직 모른다
출처=조이현 인스타그램
4위는 배우 조이현이 3.12%의 득표율을 기록중이다. 조이현은 tvN 드라마 '견우와 선녀'에서 무당이자 선녀신 '박성아'를 연기하며 애틋한 감정선을 섬세하게 그려내며 시청자들의 사랑을 받았다.

김소현과 조이현 두 후보의 팬심이 움직이며 조금씩 득표율을 높여가고 있다.


[청룡랭킹] 김소현,조이현 서서히 움직이는 팬심! 결과는 아직 모른다
출처= 임윤아,정소민,김유정,김예림 인스타그램

이밖에 5위 임윤아(2.91%), 6위 정소민(2.72%), 7위 김유정(2.40), 8위 김예림(2.38%) 등 후보들도 조금씩 팬심이 감지되고 있다.

청룡랭킹 타이틀을 향한 팬심이 점차 뜨거워지고 있는 이번 투표는 24일 자정까지 진행된다.

한편 '청룡랭킹'은 청룡영화상과 청룡시리즈어워즈의 주최사인 스포츠조선과 셀럽챔프가 함께 진행하며, 매달 수상자 선정과 더불어 반기별 수상자를 통해 트렌드를 이끌어가는 화제의 스타들을 선정한다. 6개월에 한 번씩 뽑히는 반기별 수상자(남자 배우,여자 배우, 남자 가수, 여자 가수)에게는 트로피가 주어진다.



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

배우 겸 모델, 500만원 받고 韓여성 팔아넘겨...캄보디아 모집책이었다

2.

김흥국, 정치계와 손절 선언 "필요할 때만 연예인 찾아, 尹 면회 안갔다고 욕만"

3.

'53세' 김승수, 새 사랑♥='6세 연하' 박세리였나..."애기야" 직진 플러팅 ('남겨서 뭐하게')

4.

김재원 아나, 300억 자산가설 입 열었다..."조건만 맞으면 간다" ('유퀴즈')

5.

'42억 집 거주' 전원주, 한달 전기세는 2천원 "검침원이 조사 나와"

연예 많이본뉴스
1.

배우 겸 모델, 500만원 받고 韓여성 팔아넘겨...캄보디아 모집책이었다

2.

김흥국, 정치계와 손절 선언 "필요할 때만 연예인 찾아, 尹 면회 안갔다고 욕만"

3.

'53세' 김승수, 새 사랑♥='6세 연하' 박세리였나..."애기야" 직진 플러팅 ('남겨서 뭐하게')

4.

김재원 아나, 300억 자산가설 입 열었다..."조건만 맞으면 간다" ('유퀴즈')

5.

'42억 집 거주' 전원주, 한달 전기세는 2천원 "검침원이 조사 나와"

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 바이에른 뮌헨 이적' 초대박! "케인과의 재회, 낭만적인 시나리오"→유럽 이적시장 달구는 SON

2.

폰와류 집단 붕괴, 그래도 2승1패...가을 지배하는 신 에이스, 한화에 최동원이 있다

3.

[현장인터뷰]'전설' 황선홍이 보는 이청용 '골프 세리머니' 논란, "축구인으로서 안타깝고 창피하다"

4.

켄 그리피→랜디 존슨→이치로→킹 펠릭스 그리고 칼 롤리…'60홈런' 새 역사에도 "실패한 시즌" 통한의 좌절, 49년 세월 너무 무거웠다 [SC포커스]

5.

SSG 랜더스, 신인 선수 14명과 가족들 초청해 입단식 개최

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.