신승훈, 35년간 광고 안 찍은 이유 "지금 보면 후회" ('유퀴즈')

[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 신승훈이 35년 가수 활동을 하면서 한 번도 광고를 찍지 않은 이유를 밝혔다.
이에 신승훈은 "한 번도 안 찍었다. 당시에는 직접 광고가 많았다. 예를 들면 1L짜리 음료수 광고면 무조건 들고 마시고 '맛있어요' 해야 했다. 솔직히 말하면 내가 슬픈 노래를 많이 하는 사람인데 매칭이 안 되는 거다"라며 "1위 하면 꽃가루 맞으면서 '사랑해선 안 될게..'라면서 슬프게 노래했는데 끝나자마자 '맛있어요'하는 게 안 맞았다"고 털어놨다.
이를 들은 조세호는 "초콜릿 먹고 '엄마야'하는 건 되지 않냐"고 물었고, 신승훈은 "그때는 2000년인데 7집 때라 광고가 안 들어왔다"고 답해 웃음을 자아냈다. 이어 "그러면 광고 찍는 후배들은 어떻게 되냐고 하는데 요즘은 간접 광고가 많고 이미지에 도움 되는 광고가 많다. 그래서 지금 보면 후회한다. 그때도 저 광고가 있었으면 난 100% 찍었다"고 솔직하게 밝혀 웃음을 안겼다.
그러면서 "아시다시피 요즘은 내가 노래할 수 있는 프로그램이 없다. 어린 친구들이 나오는 프로그램에 내가 설 수는 없고, 심야 프로그램에 나가면 노래를 불러도 '신승훈 요즘 뭐하냐'고 한다. 어제 방송했는데도 그렇다"며 "근데 오늘은 행복하다. 노래도 할 만큼 다 했는데 '유퀴즈'에서 날 부른 거다. 솔직히 둘도 보고 싶었고, 그래서 한 방에 출연 OK를 했다"고 밝혔다.
유재석은 "내 본업과 '내가 무엇을 먼저 해야하는 가' 이런 가치관을 지켜나가는 게 쉽지 않다. 그걸 꾸준히 해내는 게 뭔가 모를 존경심이 우러나온다"며 감탄했다.