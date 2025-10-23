돌싱 28기, 혼전임신 커플 힌트 나왔다.."'나솔이' 엄마, 첫인상 때 금반지 받아"(나는솔로)

[스포츠조선 김소희 기자]'나는 SOLO'(나는 솔로) 28기의 러브라인이 데이트 한 번에 완전히 재편됐다.

22일(수) 방송한 ENA와 SBS Plus의 리얼 데이팅 프로그램 '나는 SOLO'에서는 솔로녀들의 데이트 선택으로 확 뒤집힌 '돌싱 특집' 28기의 로맨스가 공개됐다.

'솔로나라 28번지' 넷째 날 아침, 현숙은 다 같이 식사를 하는 자리에서 "내 다음 목표감은 영식~"이라고 공개 선언했다. 영철은 영자를 불러내 "오늘 남자들이 (데이트) 선택을 하게 되면 전 영자님을 택할 것"이라고 어필했다. 영수는 뒤늦게 일어난 정숙의 아침 식사를 챙겼고, 식사 후 정숙은 영수와 산책에 나섰다. 이때 정숙은 "영수님 주위에 여자가 너무 들끓어서 지친다"며 투덜댔고 영수는 "오늘 오후에 마음을 정할 것 같으니 한 번 더 대화를 나누고 싶다"고 말했다. 정숙은 "나 슬프게 하지 마요"라면서 영수와 손가락을 걸었다.

현숙은 전날 '0고백 1차임'을 선사했던 영수를 붙잡아 대화를 했다. 현숙은 "정숙님하고 잘 됐으면 좋겠어"라면서 '무자녀' 영수가 '유자녀'인 자신을 만날 이유가 없다고 자책했다. 영수는 "최종 선택은 현숙님 마음이고 (원하는 남자에게) 적극적으로 표현하면 좋겠어"라고 조언했다. 이에 용기를 낸 현숙은 "영수가 반응을 안 해주면 갈 자신이 없고…"라며 '앞발 모은 고양이' 모드가 됐다. 영수는 "나도 앞으로 어떻게 될지 모르겠어"라고 여지를 줬다. 현숙은 이를 긍정 시그널로 해석했고, 영수는 제작진과의 인터뷰에서 "제가 말을 두루뭉술하게 한 거 같다. 현숙님이 저로 인해 상처받지 않길 원했다"고 모호하게 거절 의사를 내비쳤음을 인정했다.

상철은 전날 '윷놀이 미션'으로 손을 잡고 걸었던 정숙을 불러내 "정숙-순자 중 1명을 정해 '올인'하겠다"고 얘기했다. 정숙은 "난 한 사람(영수)만 본 거 같아"라며 "이제 2명 중 순자한테 올인?"이라고 사실상 상철을 거절했다. 직후 정숙은 전날 영수와 '3:1 데이트'를 한 옥순에게 가서 "현숙-영수 사이에서 무슨 일이 있었는지?"라고 물었다. 옥순은 "현숙님이 상철님한테 하는 거랑 똑같이 (플러팅) 했고, 영수님이 그걸 잘 받아줬다"고 답했다. 이에 정숙은 분노했고, 영자 역시 "그분이 하는 행동을 보고 실망했다"며 영수를 디스했다. 영숙은 깜짝 놀라서 "내가 사람 보는 눈이 없나? 난 (영수님의) 그런 면을 아직 못 봤어"라고 '멘붕'을 호소했다.


돌싱 28기, 혼전임신 커플 힌트 나왔다.."'나솔이' 엄마, 첫인상 때…
대혼돈 상황 속. 솔로녀들은 새로운 데이트 선택에 들어갔다. 영숙은 이변 없이 영수를 택했지만 불편한 심기를 보였다. 뒤이어 영수를 선택하려던 정숙은 영숙이 먼저 영수에게 간 걸 알자, 상철에게로 급 유턴했다. 순자도 상철을 선택해 '2:1 데이트'를 확정지었다. 영자는 영철을, 옥순은 영호를 선택했고, 현숙은 "이제 확실하게 해!"라면서 영수를 택해 영숙과 '팀 영수'를 꾸렸다. 정희는 광수에게 직진했으며, 그 결과 영식-경수는 솔로녀들의 선택을 받지 못해 '0표'의 아픔을 맛봤다.

얼마 후, 영숙-현숙과 대게를 먹으러 간 영수는 "오늘 선택하고 싶었던 사람이 여기 왔냐?"는 영숙의 질문에 "안 왔다"고 솔직히 답했다. 이후로도 영숙의 추궁이 계속되자 영수는 "오늘 선택하려던 사람은 정숙님"이라고 실토했다. 현숙은 충격을 받았지만 이내 "같이 데이트 하니까 좋다"며 애교를 부렸다. 영수는 "난 현숙님이 날 버린 줄 알았어"라고 너스레를 떨었고, 두 사람의 미묘한 기류를 간파한 영숙은 표정이 굳어져 "난 화장실 좀 가겠다"며 자리를 떴다. 그러자 현숙은 영수에게 "난 지금 '1' 아니면 '0'이다. 완전 직진이니까 똑바로 해!"라고 귀엽게 경고했다. 이어 '픽미' 댄스까지 추면서 영수에게 어필했다. 잠시 후 영숙이 돌아왔고, 현숙은 급 얌전해졌다. 어색한 분위기 속, 영숙은 영수와 자신의 고향인 부산에 대한 이야기를 했다. 하지만 영수가 자신이 했던 얘기를 기억하지 못하고, 자신을 옥순이라고 잘못 부르자 영숙은 화가 나서, "처음부터 (원픽이) 정숙이었고, 지금도 정숙이라고 말해 주면 되는 거 아닌가?"라고 성토했다. 이어 "절 영수님의 저울에 올려놓지 않았으면 좋겠다. 그건 저에 대한 매너가 아니다"라고 '탈 영수'를 선언했다.

살벌한 '2:1 데이트' 후 영수는 현숙과 먼저 '1:1 데이트'에 들어갔다. 이때 두 사람은 자연스레 손을 잡았고, 영수는 "나한테 설레나?"라고 물었다. 현숙은 "지금 난 영수밖에 없다"고 화답했다. 영수는 "나중에 또 데이트 하자"며 만남을 마무리했다. 곧장 영숙과 '1:1 데이트'에 나선 영수는 영숙과 또 언쟁을 벌였다. 영숙은 자꾸 자신의 말을 끊는 듯한 영수에게 "내 말 끝나고 대답하면 안 되냐?", "뭘 얘기할 때 왜 이렇게 우기시냐?"고 따졌다. 영수는 곧장 사과하면서 "영숙님이 저로 인해 상처받지 않길 바란다"고 했지만 영숙은 "사실 엄청 상처 주셨고 전 사과 받고 싶은 심정"이라고 응수했다. 간신히 데이트를 마친 영수는 제작진 앞에서 "영숙님에 대한 감정도 정리됐고, 오늘 현숙님의 새로운 모습을 봤다"고 밝혔다. 반면 영숙은 "영수님에게 농락당했다. 정말 완벽하게 정리됐다"면서 눈물을 흘렸다.


직후 공개된 예고편에서는 정숙-현숙이 영수를 두고 '기 싸움'을 하는가 하면, 영숙이 영식-경수를 찾아가 핑크빛 기류를 형성하는 모습이 포착됐다. 여기에 28기 방영 중 '2세 임신'이라는 경사를 알린 '나솔이 엄마'가 첫인상 선택 때 받은 금반지를 끼고 있다는 '특급 힌트'가 공개돼 '추리잼'을 끌어올렸다.

28기의 거침없는 로맨스는 29일(수) 밤 10시 30분 ENA와 SBS Plus에서 방송하는 '나는 SOLO'에서 계속된다.

