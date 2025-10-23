클유아, 11월 11일 '블랙아웃' 발매…K팝 불태울 '초특급 대세' 컴백

기사입력 2025-10-23 09:20


클유아, 11월 11일 '블랙아웃' 발매…K팝 불태울 '초특급 대세' 컴…

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 클로즈 유어 아이즈가 11월 컴백한다.

소속사 언코어는 지난 22일 오후 8시 공식 SNS를 통해 클로즈 유어 아이즈의 세 번째 미니 앨범 '블랙아웃(blackout)' 컴백 포스터를 공개하고 앨범 발매 소식을 알렸다.

공개된 포스터는 어둠 속 불길에 휩싸인 채 활활 타오르는 저택의 모습을 비추고 있어 강렬한 색감과 신비로운 무드가 단번에 시선을 집중시켰다.

클로즈 유어 아이즈의 전작인 미니 2집 '스노이 서머(Snowy Summer)'는 '7월의 크리스마스'를 콘셉트로 눈 쌓인 저택이 등장한 바 있다. 이어지는 미니 3집 '블랙아웃'은 저택이 불타는 장면을 통해 전작과 180도 다른 반전 콘셉트를 암시하며 글로벌 팬들의 설렘을 끌어올렸다.

클로즈 유어 아이즈는 지난 4월 문학 소년 콘셉트의 미니 1집 '이터널티(ETERNALT)'로 데뷔, 데뷔곡 '내 안의 모든 시와 소설은'으로 음악 방송 2관왕을 달성하며 '괴물 신인' 수식어를 얻었다.

이어 7월 미니 2집 '스노이 서머'로 3개월 만에 초고속 컴백, 동명의 타이틀곡으로 데뷔 앨범보다 한 단계 더 나아간 음악 방송 3관왕을 달성해 2025년 최고의 '슈퍼 루키' 진가를 증명했다.

앞서 클로즈 유어 아이즈는 오는 2026년 1월 국내 첫 단독 콘서트, 2월 도쿄, 나고야, 오사카를 순회하는 일본 투어 개최 소식을 알렸다. 이어 새 미니 앨범 '블랙아웃'으로 4개월 만의 초고속 컴백 소식까지 알린 이들이 어떤 새로운 음악과 무대를 보여줄지 기대가 모아진다.

'블랙아웃'은 오는 11월 11일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'YG 양현석 고소' 박봄, 소속사도 통제불가…삭제한 고소장 재공개→반려견에 립스틱[SC이슈]

2.

김승수, '6세 연하' ♥박세리와 핑크빛…애칭은 "아기야"(남겨서 뭐하게)

3.

김승수, 박세리에 "♥아기야 밥 먹었어?"…이영자도 놀란 '핑크빛 플러팅'

4.

'최시훈♥' 에일리, 자연임신 실패에 눈물 "마지막 도전, 시험관 시술도 고려"

5.

'YG 양현석 고소' 박봄, 휴대폰 번호까지 공개했다…고소장 재업로드 초강수[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

'YG 양현석 고소' 박봄, 소속사도 통제불가…삭제한 고소장 재공개→반려견에 립스틱[SC이슈]

2.

김승수, '6세 연하' ♥박세리와 핑크빛…애칭은 "아기야"(남겨서 뭐하게)

3.

김승수, 박세리에 "♥아기야 밥 먹었어?"…이영자도 놀란 '핑크빛 플러팅'

4.

'최시훈♥' 에일리, 자연임신 실패에 눈물 "마지막 도전, 시험관 시술도 고려"

5.

'YG 양현석 고소' 박봄, 휴대폰 번호까지 공개했다…고소장 재업로드 초강수[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

SSG 참사보다 더 큰 충격...왜 거기서 김서현이었고, 왜 직구 정면 승부였을까 [PO4 승부처]

2.

이다현 울고, 강성형 웃었다...두 주먹 불끈 쥔 사령탑의 포효 [인천 현장]

3.

이 가을, 진짜영웅이 탄생했다, 탈락 위기 삼성 구한 김영웅의 연타석 3점 홈런포, 승부는 5차전으로[PO4]

4.

손흥민 초대박 반전! "케인과 합 맞추려 뮌헨 임대"→토트넘 무참히 버려지나…"마지막 월드컵에 올인"

5.

이 무슨 운명의 장난인가...김서현 또 무너졌다, 김영웅에게 치명적 스리런포 헌납 [PO4 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.